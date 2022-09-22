Ми будемо солідарними з Україною - Байден в ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. «Ми хочемо, щоб ця війна закінчилась на справедливих умовах, на які ми всі погодились. Єдина країна, яка стоїть на шляху цього - це Росія, - з такими словами президент Джо Байден звернувся до делегатів 77 Генеральної асамблеї ООН. Російську війну проти України президент Байден рішуче засудив вже у першому реченні своєї промови.