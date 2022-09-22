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ЄС через погрози Путіна і російську мобілізацію обіцяє нові санкції і більше допомоги Україні
Європейський Союз заявляє, що готує новий набір санкцій проти Москви у відповідь на оголошену російським президентом мобілізацію на війну проти України і на тлі погроз Москви з натяками про застосування зброї масового знищення та кроків, які ЄС називає приготуваннями Росії до анексії окупованих частин української території.
Згадки про ядерну зброю не похитнуть нашої налаштованості, рішучості і згуртованості у тому, щоб стояти на боці України...
«ЄС та країни - члени ніколи не визнають ті регіони чимось іншим окрім як частиною України і надалі підтримуватимуть так довго, як це буде потрібно, зусилля України у відновленні її територіальної цілісності», - проголошено у заяві 22 вересня від імені найвищого органу ЄС - Ради Європейського Союзу.
Європа вимагає, щоб Росія беззастережно, негайно і повністю вивела всі війська і військову техніку з усієї української території в межах міжнародно визнаних українських кордонів.
У заяві окремо згадано нові натяки президента Путіна про можливість застосування російської зброї масового знищення: «Згадки про ядерну зброю не похитнуть нашої налаштованості, рішучості і згуртованості у тому, щоб стояти на боці України і підтримувати її здатність захищати свою територіальну цілісність і суверенітет».
У середу після проголошень Путіна міністри закордонних справ країн ЄС провели надзвичайну нараду у Нью-Йорку, де делегації зібралися на Генеральну асамблею ООН.
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель заявив після того, що організація розробить і схвалить «нові обмежувальні заходи - і персональні, і галузеві».
З Брюсселя повідомляють, що посли 27 країн ЄС обговорять пропозиції ймовірно у п’ятницю.
Серед можливих нових санкцій називають можливе приєднання Європи до оголошених країнами Групи 7 обмежень для цін російської нафти ще до того, як у грудні набере чинність схвалене ЄС ембарго на нафту й нафтопродукти з Росії.
ЄС напевне розширить список осіб, яким заборонено в’їзд в країни ЄС, і статки яких можуть бути заморожені. Йдеться також про ембарго на імпорт з Росії діамантів та інших товарів.
За словами Бореля наступний восьмий набір європейських санкцій буде спрямований проти «більш відповідних галузей російської економіки і далі націлений на людей, відповідальних за агресивну війну в Україні».
Посадовець також запевнив, що ЄС забезпечить «одноголосну» підтримку нових санкцій щодо Москви та додаткової допомоги Україні.
Раніше керівники Угорщини давали зрозуміти, що виступатимуть проти нових санкцій щодо Росії, а угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан доводив, що санкції створюють проблеми європейцям зокрема, підштовуючи ціни на енергію.
Але деякі європейські діячі вважають, що нові погрози з Москви, зокрема яерні, а також кроки Путіна спрямовані на активізацію війни змінюють тон дискусій в ЄС.
«Кожен набір (санкцій) написаний кров’ю і звірствами, які вчинила Росія», - сказав агенству Reuters естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, наполягаючи, що нові заяви Путіна є «переломним моментом».
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