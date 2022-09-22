Рада Безпеки проведе засідання з України. Очікується напружене обговорення

В четвер Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене війні в Україні. Засідання відкриють генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який очолює розслідування порушень в Україні.

Українська служба "Голосу Америки" транслюватиме засідання у прямому ефірі з українським перекладом на сторінках у YouTube, Facebook та веб-сайті. Початок трансляції заплановано на 16:30 за Києвом (9:30 за Вашингтоном).

Очікується, що у своїх виступах Гуттеріш та Хан наголосять на порушеннях прав людини під час російської агресії в Україні і, зокрема в контексті нових свідчень звірств, виявлених після звільнення українських територій від російської окупації.

Засідання стане нагодою для західних лідерів засвідчити свою підтримку Україні і засудити воєнні злочини скоєні російськими військовими. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який планує взяти участь в засіданні, почує виступи, зокрема державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британиї Джеймса Клеверлі.

Так, у своєму виступі, Клеверлі планує оголосити про посилення міжнародної співпраці, щоб "забезпечити, що дії Росії не будуть сприйняті", та закликати об'єднати зусилля, щоб домогтись справедливості для жертв конфлікту, йдеться на сайті британського Міністерства.

"Стійкість України та нескорений дух в захисті країни продовжує надихати вільних людей та країни", - йдеться в опублікованих витримках з ремарок, які планує оголосити Клеверлі.

"Ми можемо і повинні чітко зазначити президенту Путіну, що напади на суверенну волю українського народу - яка так чітко проявилась в боротьбі за власні домівки - мають припинитись. Його порушення Статуту ООН та міжнародного права, які захищають нас, не будуть сприйняти і він має вивести сили з України, щоб повернути стабільність в регіоні та світі".

Рада не планує затверджувати резолюцію за результатами засідання, повідомили в The New York Times з посиланням на дипломатів. Росія, яка має право вето в РБ ООН, може заблокувати резолюції, що засуджують війну.

Напередодні, у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН, президент США Джо Байден закликав реформувати Раду Безпеки і розширити її склад.

Наразі РБ ООН складається з п’яти постійних членів із правом вето – Китаю, Франції, Росії, США та Великобританії, а також 10 непостійних членів, які обираються ГА ООН.

Байден закликав зробити цю установу більш інклюзивною і наголосив на відданості США принципам Статуту ООН. "І тому США також підтримують збільшення кількості як постійних, так і непостійних членів Ради... Ми давно підтрмуємо постійні місця для таких країн, як Африка, Латинська Америка та Карибських країн", - вказав він.

Реформу Ради Безпеки підтримав і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида. Звертаючись до Генеральної Асамблеї ООН у вівторок, Кішіда заявив, що напад Росії, постійного члена ООН, на Україну, поставив під загрозу авторитет Ради Безпеки ООН і назвав вторгнення - "нападом на філософію та принципи Статуту ООН".

Він закликав повернутісь до "ідеалів та принципів ООН і зібратись сили та мудрість а для цього - реформувати Раду Безпеки".

Засідання РБ ООН відбудеться через день, після того, як Путін оголосив часткову мобілізацію в країні а також підтримав проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях, а також звинуватив країни Заходу в "ядерному шантажі" і вказав, що "не блефує", коли каже, що може застосувати "всі заходи, якщо йдеться про загрозу територіальній цілісності Росії".

Країни Заходу та НАТО назвали такі заяви Путіна безвідповідальними, а оголошення про моббілізацію "ознакою слабкості". Вони також засудили плани Путіна провести фіктивні референдуми.