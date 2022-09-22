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Рада Безпеки проведе засідання з України. Очікується напружене обговорення
В четвер Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене війні в Україні. Засідання відкриють генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який очолює розслідування порушень в Україні.
Українська служба "Голосу Америки" транслюватиме засідання у прямому ефірі з українським перекладом на сторінках у YouTube, Facebook та веб-сайті. Початок трансляції заплановано на 16:30 за Києвом (9:30 за Вашингтоном).
Очікується, що у своїх виступах Гуттеріш та Хан наголосять на порушеннях прав людини під час російської агресії в Україні і, зокрема в контексті нових свідчень звірств, виявлених після звільнення українських територій від російської окупації.
Засідання стане нагодою для західних лідерів засвідчити свою підтримку Україні і засудити воєнні злочини скоєні російськими військовими. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який планує взяти участь в засіданні, почує виступи, зокрема державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британиї Джеймса Клеверлі.
Так, у своєму виступі, Клеверлі планує оголосити про посилення міжнародної співпраці, щоб "забезпечити, що дії Росії не будуть сприйняті", та закликати об'єднати зусилля, щоб домогтись справедливості для жертв конфлікту, йдеться на сайті британського Міністерства.
"Стійкість України та нескорений дух в захисті країни продовжує надихати вільних людей та країни", - йдеться в опублікованих витримках з ремарок, які планує оголосити Клеверлі.
"Ми можемо і повинні чітко зазначити президенту Путіну, що напади на суверенну волю українського народу - яка так чітко проявилась в боротьбі за власні домівки - мають припинитись. Його порушення Статуту ООН та міжнародного права, які захищають нас, не будуть сприйняти і він має вивести сили з України, щоб повернути стабільність в регіоні та світі".
Рада не планує затверджувати резолюцію за результатами засідання, повідомили в The New York Times з посиланням на дипломатів. Росія, яка має право вето в РБ ООН, може заблокувати резолюції, що засуджують війну.
Напередодні, у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН, президент США Джо Байден закликав реформувати Раду Безпеки і розширити її склад.
Наразі РБ ООН складається з п’яти постійних членів із правом вето – Китаю, Франції, Росії, США та Великобританії, а також 10 непостійних членів, які обираються ГА ООН.
Байден закликав зробити цю установу більш інклюзивною і наголосив на відданості США принципам Статуту ООН. "І тому США також підтримують збільшення кількості як постійних, так і непостійних членів Ради... Ми давно підтрмуємо постійні місця для таких країн, як Африка, Латинська Америка та Карибських країн", - вказав він.
Реформу Ради Безпеки підтримав і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида. Звертаючись до Генеральної Асамблеї ООН у вівторок, Кішіда заявив, що напад Росії, постійного члена ООН, на Україну, поставив під загрозу авторитет Ради Безпеки ООН і назвав вторгнення - "нападом на філософію та принципи Статуту ООН".
Він закликав повернутісь до "ідеалів та принципів ООН і зібратись сили та мудрість а для цього - реформувати Раду Безпеки".
Засідання РБ ООН відбудеться через день, після того, як Путін оголосив часткову мобілізацію в країні а також підтримав проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях, а також звинуватив країни Заходу в "ядерному шантажі" і вказав, що "не блефує", коли каже, що може застосувати "всі заходи, якщо йдеться про загрозу територіальній цілісності Росії".
Країни Заходу та НАТО назвали такі заяви Путіна безвідповідальними, а оголошення про моббілізацію "ознакою слабкості". Вони також засудили плани Путіна провести фіктивні референдуми.
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Засідання Ради Безпеки ООН щодо України – наживо з перекладом українською
Засідання Ради Безпеки ООН "Встановлення миру та безпеки для України" – дивіться наживо з перекладом українською в ефірі "Брифінгу Голосу Америки".
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Ексклюзивний доступ на патрульний катер ВМС України, що патрулює узбережжя Чорного моря. Відео
На початку вторгнення Росія заблокувала чорноморські порти України, замінувала масштабні ділянки і розмістила військові кораблі у водах Чорного моря. Україна, маючи обмежені ресурси, успішно проводила дії на Чорному морі і потопила військовий російський корабель «Москва»,
Британська розвідка про мобілізацію в РФ: Путін йде на «значний політичний ризик»
Британська розвідка заявляє, що оголошена президентом Росії Володимиром Путіним «часткова мобілізація» свідчить про те, що Москва вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні.
«Навіть така обмежена мобілізація, швидше за все, буде дуже непопулярною серед частини російського населення. Путін йде на значний політичний ризик у надії отримати таку необхідну бойову силу. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні», – йдеться у звіті розвідки, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії вранці 22 вересня.
У розвідці додали, що Росія, ймовірно, зіткнеться з матеріально-технічними й адміністративними проблемами, щоб зібрати 300 тисяч військовослужбовців. «Ймовірно, вона спробує створити нові формування з багатьма з цих військових, які навряд чи будуть боєздатними протягом місяців», – йдеться у звіті.
Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, що таке рішення ніяк не вплине на готовність України боротися. «Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією», – заявив Залужний.
Після оголошення у десятках міст Росії влаштували акції та пікети, поліція затримала понад 1300 людей.
ЄС через погрози Путіна і російську мобілізацію обіцяє нові санкції і більше допомоги Україні
Європейський Союз заявляє, що готує новий набір санкцій проти Москви у відповідь на оголошену російським президентом мобілізацію на війну проти України і на тлі погроз Москви з натяками про застосування зброї масового знищення та кроків, які ЄС називає приготуваннями Росії до анексії окупованих частин української території.
Згадки про ядерну зброю не похитнуть нашої налаштованості, рішучості і згуртованості у тому, щоб стояти на боці України...
«ЄС та країни - члени ніколи не визнають ті регіони чимось іншим окрім як частиною України і надалі підтримуватимуть так довго, як це буде потрібно, зусилля України у відновленні її територіальної цілісності», - проголошено у заяві 22 вересня від імені найвищого органу ЄС - Ради Європейського Союзу.
Європа вимагає, щоб Росія беззастережно, негайно і повністю вивела всі війська і військову техніку з усієї української території в межах міжнародно визнаних українських кордонів.
У заяві окремо згадано нові натяки президента Путіна про можливість застосування російської зброї масового знищення: «Згадки про ядерну зброю не похитнуть нашої налаштованості, рішучості і згуртованості у тому, щоб стояти на боці України і підтримувати її здатність захищати свою територіальну цілісність і суверенітет».
У середу після проголошень Путіна міністри закордонних справ країн ЄС провели надзвичайну нараду у Нью-Йорку, де делегації зібралися на Генеральну асамблею ООН.
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель заявив після того, що організація розробить і схвалить «нові обмежувальні заходи - і персональні, і галузеві».
З Брюсселя повідомляють, що посли 27 країн ЄС обговорять пропозиції ймовірно у п’ятницю.
Серед можливих нових санкцій називають можливе приєднання Європи до оголошених країнами Групи 7 обмежень для цін російської нафти ще до того, як у грудні набере чинність схвалене ЄС ембарго на нафту й нафтопродукти з Росії.
ЄС напевне розширить список осіб, яким заборонено в’їзд в країни ЄС, і статки яких можуть бути заморожені. Йдеться також про ембарго на імпорт з Росії діамантів та інших товарів.
За словами Бореля наступний восьмий набір європейських санкцій буде спрямований проти «більш відповідних галузей російської економіки і далі націлений на людей, відповідальних за агресивну війну в Україні».
Посадовець також запевнив, що ЄС забезпечить «одноголосну» підтримку нових санкцій щодо Москви та додаткової допомоги Україні.
Раніше керівники Угорщини давали зрозуміти, що виступатимуть проти нових санкцій щодо Росії, а угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан доводив, що санкції створюють проблеми європейцям зокрема, підштовуючи ціни на енергію.
Але деякі європейські діячі вважають, що нові погрози з Москви, зокрема яерні, а також кроки Путіна спрямовані на активізацію війни змінюють тон дискусій в ЄС.
«Кожен набір (санкцій) написаний кров’ю і звірствами, які вчинила Росія», - сказав агенству Reuters естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, наполягаючи, що нові заяви Путіна є «переломним моментом».
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