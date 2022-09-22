Звільнення полонених. Інтерв’ю з родичами. Реакція США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Обмін полоненими між Україною та Росією привітав Держсекретар Блінкен та подякував Україні за включення в список осіб, незалежно від їх національності. Родичі захисників Азовсталі та українські військові, яким вже вдалось повернутися з полону, перебувають в США із адвокаційною місією - ми поспілкувалися із ними практично відразу після того, як стало відомо про новий обмін. Головне з засідання Радбезу ООН, присвяченому притягненню Росії до відповідальності за агресію проти України. Із війною завжди приходить голод: художниця та дослідниця Йона Тукусер багато років досліджує тему голоду – у статтях та живописі. Іпотерапія для поранених солдатів - група волонтерів допомагає ветеранам знаходити психологічну рівновагу за допомогою коней.