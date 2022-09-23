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"Вправа для ЗМІ" і "можлива підготовка до ескалації" - НАТО та країни Заходу засуджують так звані "референдуми" РФ
Росія може використати "шахрайські референдуми" для ескалації в Україні заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в коментарі CNN в п'ятницю. Так він відреагував на повідомлення про те, що Росія розпочала так звані "референдуми" про приєднання до її території окупованих регіонів України.
"Ми мусимо готуватись до того, що Росія використає ці шахрайські голосування для подальшої ескалації війни в Україні", - сказав генсек НАТО і додав, що це голосування - незаконне і нічого не змінює.
НАТО засудило так звані "референдуми" в заяві, виданій в п'ятницю і заявило, що союзники по НАТО не визнають "незаконну і неправову" анексію Криму а також окупованих Росією територій України.
"Шахрайські референдуми в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України не мають легітимності і є зухвалим порушенням Статуту ООН", - йдеться в заяві.
МЗС Швейцарії викликало посла Росії в країні, щоб висловити обурення через так звані "референдуми", повідомляє відомство. Через такі дії, Швейцарія розгляне можливість приєднатись до нових санкцій ЄС проти Росії.
"Швейцарія засуджує шахрайські референдуми в регіонах України, - заявила Федеральна рада Швейцарії в п'ятницю, - референдуми, які наразі проводять на українських територіях частково окупованих Росією, не відповідають закону і є незаконними за міжнародним правом", пише Reuters.
Спробою Кремля "узаконити незаконне" назвав проведення так званих "референдумів" уряд Британії. Ці регіони були проти правління Росії в 2019 році, нагадали в зовнішньо-політичному відомстві країни.
Результат цих "референдумів" напевно відомий заздалегідь, написала у Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона назвала це так зване голосування "вправою для ЗМІ, спрямованою на те, щоб проводити подальше незаконне вторгнення Росії".
Раніше плани Росії провести так звані референдуми засудили в ООН, США а також країни "Групи семи".
Звертаючись до Ради Безпеки ООН в четвер держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "зусилля Росії із анексії ще більшої української території є ще однією ескалацією а також запереченням дипломатії".
"Будь-які референдуми, які проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та примусової депортації, не можуть бути вільними чи справедливими. Будь-яка анексія території України була б грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН", – йдеться у заяві G7 виданій цього тижня.
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США кілька місяців непублічно попереджають Росію про можливі наслідки ядерного удару, - медіа. Що кажуть експерти про загрозу ядерної війни?
Представники Сполучених Штатів протягом кількох місяців непублічно застерігають Росію проти використання ядерної зброї й повідомляють про можливі наслідки таких дій. Про це пише газета The Washington Post із посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, ці приватні меседжі лише підсилюють публічні заяви президента США Джо Байдена про неприпустимість використання ядерного арсеналу. Водночас, "адміністрація Байдена загалом вирішила зберегти застереження про наслідки ядерного удару навмисно розпливчастими (deliberately vague - ред.), щоб Кремль непокоївся про те, як Вашингтон може відповісти", - додає видання й зауважує, що Кремль на тлі війни в Україні продовжує ескалацію ядерної риторики.
Офіційні заяви США, НАТО, України та Росії
адміністрація Байдена загалом вирішила зберегти застереження про наслідки ядерного удару навмисно розпливчастими
Не ясно, чи Сполучені Штати відправляли якісь нові повідомлення після телезвернення президента Росії Володимира Путіна 21 вересня, коли він заявив, що "за загрози територіальної цілісності Росії ми використовуємо всі методи, включаючи ядерну зброю".
Ці слова Путіна президент Байден у зверненні до учасників 77-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй назвав "безвідповідальними" ядерними погрозами і закликав зробити все, щоб відвернути загрозу ядерної війни.
У п'ятницю 23 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю CNN заявив, що Росія знає, що використання ядерної зброї в Україні матиме "серйозні наслідки". "Я не буду уточнювати, як ми будемо реагувати, це залежить від того, яку зброю масового ураження вони можуть застосувати, – сказав він і додав. - Ймовірність будь-якого застосування ядерної зброї все ще низька, але потенційні наслідки настільки великі, тому ми повинні сприймати це серйозно. І риторика, погрози, які президент Путін озвучує, знову і знову посилюють напруженість, є небезпечними та безрозсудними".
Ймовірність будь-якого застосування ядерної зброї все ще низька, але потенційні наслідки настільки великі, що мусимо сприймати це серйозноЄнс Столтенберг
Тим часом, заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що "Москва нікому не загрожує ядерною зброєю", але попереджає про ризик втручання країн Заходу у війну на боці України, пише "Радіо Свобода".
При цьому напередодні заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв написав у Telegram, що після проведення "референдумів" в окупованих районах України для захисту "території" Росії "можуть бути використані не лише мобілізаційні можливості, а й будь-яка російська зброя, включаючи стратегічну ядерну та зброю на нових засадах". Раніше "Голос Америки" повідомляв, що міжнародна спільнота засудила заяви Кремля про проведення фіктивних "референдумів" на непідконтрольних Україні територіях і відмовилась визнавати результати таких "плебісцитів".
Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не тільки на Україну, а й на регіон Чорного моряпредставник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький
Українська влада вважає, що президент Росії Володимир Путін всерйоз розглядає можливість ядерної війни. "Можливо, що Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони спробують зупинити нашу наступальну активність та знищити нашу державу", - заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький для ITV News. Він додав, що "вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не тільки на Україну, а й на регіон Чорного моря".
Що кажуть оглядачі?
Про ймовірність того, що Кремль дійсно використає ядерну зброю і якою може бути відповідь Білого дому, Washington Post запитав кількох експертів у США.
наслідки навіть так званої "обмеженої ядерної війни" будуть абсолютно катастрофічнимиДеріл Кімбалл з Асоціації з контролю над озброєнням
Метью Креніг, професор університету Джорджтаун, припускає, що у відповідь на лімітований ядерний удар в Україні з боку Росії США можуть завдати точкового удару у відповідь, проте це навряд чи означатиме початок ядерної війни.
Натомість Джеймс Ектон із Фонду Карнеґі за міжнародний мир сумнівається, що Путін радше вдаватиметься до ядерних погроз, аніж серйозно розглядає можливість застосувати ядерну зброю.
Деріл Кімбалл з Асоціації з контролю над озброєнням зазначив, що у будь-якому випадку "наслідки навіть так званої "обмеженої ядерної війни" будуть абсолютно катастрофічними".
Опитані "Радіо Свобода" експерти з приводу "ядерного шантажу" Путіна також розходяться в думках. Вільям Померанц з Інституту Кеннана вважає, що застосування Росією ядерної зброї внаслідок невдалого для неї ходу війни проти України не можна виключити, оскільки Путін вже близький до використання загрози ядерного зараження через удари по Запорізькій АЕС у своїх цілях.
Використання тактичної ядерної зброї в Україні не принесе Кремлю жодної тактичної чи стратегічної вигодиСтівен Бланк з Філадельфійського Інституту зовнішньополітичних досліджень
Але Стівен Бланк з Філадельфійського Інституту зовнішньополітичних досліджень вважає інакше, адже "використання тактичної ядерної зброї в Україні не принесе Кремлю жодної тактичної чи стратегічної вигоди, але різко підвищить ймовірність відповіді з боку країн НАТО".
Публіцист Девід Саттер також каже: "Загроза застосування Росією тактичної ядерної зброї поки що змушує Захід утримуватися від постачання Києву найефективніших озброєнь. Застосування ядерної зброї напевно призведе щонайменше до скасування цих обмежень".
"Голос Америки" повідомляв раніше, що ймовірність ядерної війни згадувалась різноманітними аналітиками в оцінці сценаріїв розвитку чи закінчення російської війни в Україні незадовго після початку повномасштабного наступу РФ 24 лютого.
У статті використано матеріали Washington Post, "Радіо Свобода", ITV News, CNN
На контрольованих Москвою територіях України розпочалось "шахрайське" голосування за приєднання до РФ
КИЇВ, Україна (AP) — У п’ятницю розпочалося голосування щодо того, чи повинні контрольовані Росією регіони України стати частиною Росії. Українські офіційні особи та союзники засудили це як нелегітимну спробу Москви анексувати території, окуповані її військами під час майже семи місяців війни.
В цей час в Організації Об’єднаних Націй та в українському уряді вказують на нові докази воєнних злочинів в Україні. Представники Харківської області заявили, що місце масового поховання в місті Ізюм на сході країни містить сотні тіл, у тому числі щонайменше 30 зі слідами тортур.
На організованих Кремлем так званих “референдумах” в Луганській, Херсонській та частково контрольованих Росією Запорізькій і Донецькій областях, запитують жителів, чи хочуть вони, щоб ці території стали частиною Росії. Голосування під наглядом встановленої в Москві влади, що триватиме до вівторка, майже напевно покаже результат на користь Кремля.
Україна та Захід засудили референдуми як шахрайство і нелегітимний крок до анексії. Подібне голосування відбулося в 2014 році перед тим, як Росія анексувала український Кримський півострів, і більшість країн світу визнала цей крок незаконним.
Протягом перших чотирьох днів голосування виборчі органи планували приносити бюлетені людям додому та облаштовувати імпровізовані виборчі дільниці біля житлових будинків, повідомили представники російської влади в окупованих регіонах, які посилалися на міркування безпеки.
У Росії також відкрилися виборчі дільниці, де могли проголосувати біженці та інші жителі окупованих регіонів.
Денис Пушилін, лідер підтримуваної Москвою влади в Донецькій області, назвав референдум, що там відбувається, "історичною віхою".
В'ячеслав Володін, спікер нижньої палати російського парламенту, Держдуми, звернувся до окупованих регіонів у п'ятницю в онлайн-заяві, сказавши: «Якщо ви вирішите стати частиною Російської Федерації — ми вас підтримаємо».
Губернатор Луганської області Сергій Гайдай звинуватив російських чиновників у тому, що вони записують імена тих, хто голосує проти входження до складу Росії. У дописах в Інтернеті Гайдай також стверджував, що російські чиновники погрожували вибити двері всім, хто не хоче голосувати, і поділився фотографіями того, що, здавалося, було двома безлюдними виборчими дільницями.
Президент України Володимир Зеленський лише коротко згадав про «фіктивні референдуми» у своєму нічному зверненні, під час якого він перейшов з української мови на російську, щоб прямо сказати громадянам Росії, що їх «кидають на смерть».
“Ви вже є співучасниками всіх цих злочинів, вбивств і катувань українців, - сказав він. - Бо ви мовчали. Бо ви мовчите. І зараз вам час вибору. Для чоловіків у Росії це вибір загинути чи жити, стати калікою чи зберегти здоров'я. Для жінок у Росії вибір – втратити назавжди чоловіків, синів, онуків чи спробувати захистити їх від загибелі, від війни, від однієї людини».
Голосування відбувається на тлі безперервних боїв в Україні.
Губернатор Харківської області, значна територія якої була під контролем військ РФ перед українським контрнаступом цього місяця, повідомив у п’ятницю, що 436 тіл було ексгумовано з місця масового поховання в лісі поблизу Ізюма.
Урядовий представник Олег Синєгубов і начальник обласної міліції Володимир Тимошко повідомили журналістам, що після відступу росіян і повернення українських військ було виявлено ще три могили.
Команда експертів за дорученням Ради ООН з прав людини також представила в п’ятницю докази можливих воєнних злочинів, включаючи побиття, ураження електричним струмом і примусове оголення в російських слідчих ізоляторах, і висловила серйозну стурбованість щодо страт, над документуванням яких команда працювала в Харкові, Київській, Чернігівській та Сумській областях.
У середу президент Росії Володимир Путін віддав розпорядження про часткову мобілізацію резервістів, що, за словами міністра оборони, може збільшити чисельність війська на близько 300 000.
У містах по всій величезній країні чоловіки обіймали свої заплакані родини, перед тим, як поїхати на мобілізацію. Російські антивоєнні активісти планують провести акцію протесту проти мобілізації в суботу.
Офіс президента України повідомив у п'ятницю, що щонайменше 10 мирних жителів загинули та ще 39 отримали поранення внаслідок обстрілу з боку Росії в дев'яти областях України за останню добу.
У повідомленні сказано, що бої тривають у контрольованому Росією південному Херсоні, незважаючи на голосування, тоді як українські війська здійснили 280 атак на російські командні пункти, склади боєприпасів і зброї в регіоні.
Важкі бої також тривали в Донецькій області, де російські обстріли були націлені на Торецьк і Слов'янськ, а також кілька менших міст. Російські обстріли Нікополя та Марганця на західному березі Дніпра призвели до загибелі двох людей та поранення дев’ятьох у Марганці.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила в п'ятницю, що військові втрати країни можуть перевищувати 9000 солдатів, які, як повідомляється, загинули в бою, оскільки влада досі не знає точної кількості загиблих під час трьох місяців, коли росіяни контролювали Маріуполь.
Втім, Маляр стверджував, що втрати України значно менші, ніж втрати Росії. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу раніше повідомляв, що на війні загинули 5937 російських бійців
- Голос Америки
"Ми були шоковані кількістю страт" - розслідування ООН виявило докази воєнних злочинів в Україні
Група експертів Ради ООН з прав людини повідомила, що попереднє розслідування виявило докази воєнних злочинів в Україні після початку російської війни. Експерти сфокусувались на чотирьох областях, що перебували під частковою окупацією російських військ: Київщина, Чернігівщина, Харківщина та Сумщина.
"Ми були шоковані кількістю страт у місцях, які відвідали. Комісія зараз вивчає такі смерті у 16 містах і поселеннях", - сказав Ерік Моз, очільник слідчої групи ООН й колишній суддя Європейського суду з прав людини, який очолював Міжнародний кримінальний трибунал з розслідування геноциду в Руанді. При цьому, як зазначає AP, Моз утримався від того, аби назвати відповідальних за ці злочини.
Також суддя зазначив, що були виявленні випадки вчинення російськими військовими гендерних і сексуальних злочинів проти людей віком від 4 до 82 років. У висновку комісії також цитують свідчення колишніх ув'язнених, яких утримували в російських слідчих ізоляторах, в яких йдеться про побиття, ураження електричним струмом і примусове роздягання.
"Свідчення звірств Росії щодня стають жахливішими, останнім стало виявлення місць масового поховання в Ізюмі, де тіла мають ознаки тортур", - сказала посолка США у Раді ООН з прав людини Мішель Тейлор. Вона закликала продовжувати розслідувати свідчення операцій із фільтрації, примусові депортації та зникнення, згадавши "численні джерела", які повідомлять, що російська влада допитала, затримала й примусово допортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона українських громадян.
Німецька посолка в Раді ООН з прав людини Катаріна Сташ також підкреслила: "Не сумнівайтесь, ми притягнемо до відповідальності тих, хто вчинив ці злочини".
Висновки комісії ООН можуть стати важливою частиною роботи прокурорів Міжнародного кримінального суду, які можуть винести звинувачення у воєнних злочинах в Україні, хоча те, чи Росія чи інші ймовірні відповідальні колись понесуть покарання, залишається непевним, пише AP.
Після представлення цієї доповіді комісія перейде до розслідування інших ймовірних злочинів, вчинених у контексті російської агресії, зокрема, організації фільтраційних таборів та примусове вивезення дітей до Росії.
Раніше "Голос Америки" повідомляв про те, що генпрокурори США та України Меррік Гарленд і Андрій Костін підписали меморандум про взаєморозуміння, який сприятиме співпраці та координації зусиль у розслідуваннях та судових переслідуваннях винних у воєнних злочинах, скоєних на території України після вторгнення Російської Федерації.
"Сполучені Штати підтримують народ України в його невтомному прагненні дотримуватись верховенства права та домагатися справедливості для жертв перед лицем триваючої агресії Росії", – сказав Гарленд.
Київ стверджує, що після початку війни Росія вчинила злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини геноциду проти України, заявляє про численні докази масових страт, тортур, насильства та депортацій на окупованих російською армією територіях і закликає створити спеціальний трибунал для розслідування.
Росія відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів в Україні.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 вересня змогло підтвердити 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні, пише "Радіо Свобода".
У статті використано матеріали AP, Reuters, "Радіо Свобода"
- Голос Америки
"Може збільшити провал Росії в Україні" - Пентагон про мобілізацію РФ на тлі успіхів контрнаступу України
Оголошена Кремлем мобілізація може вирішити проблеми Росії з нестачею особового складу, але не усуває проблеми, які стали вагомою причиною поразки російських сил під Києвом а також неспроможності Росії досягнути прогресу на Донбасі, вважають в Пентагоні.
"Невідомо, чи це може значно вплинути на питання командування та контролю, логістики, поставок і, що важливо, бойового духу, з якими, як ми бачили, російські сили зіткнулись в Україні", - заявив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу в четвер.
Райдер додав: "Якщо є значні виклики, а стратегічні системні питання, які роблять великі збройні сили боєздатними, не вирішено, то ніщо не вказує, що ситуація покращиться, якщо до рівняння додати більше змінних".
Райдер поділився оцінками Пентагону, що мобілізовані Росією резервісти потребуватимуть часу для навчання, підготовки та екіпірування. Він протиставив це американським резервістам, "які треновані і готові виступити за годни, дні, чи тижні за потреби".
Райдер додав, що заяви Путіна про мобілізацію не змінюють "операційного факту, що українці продовжать боротись за свою країну, а міжнародна спільнота підтримує Україну.
Україна продовжує тиск на території, які Росія вважає ключовими для своїх воєнних цілей, йдеться в звіті британського Міністерства оборони за 22 вересня.
"За минулі три дні, українські сили встановили контроль над плацдармами на східному березі річки Оскіл в Харківскій області. Росія намагалась інтегрувати Оскіл до консолідованої лінії оборони, після відведення військ раніше цього місяця", - твітує британська розвідка. У відомстві вказують, що ситуація на фронті залишається складною.
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