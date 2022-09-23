"Вправа для ЗМІ" і "можлива підготовка до ескалації" - НАТО та країни Заходу засуджують так звані "референдуми" РФ

Росія може використати "шахрайські референдуми" для ескалації в Україні заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в коментарі CNN в п'ятницю. Так він відреагував на повідомлення про те, що Росія розпочала так звані "референдуми" про приєднання до її території окупованих регіонів України.

"Ми мусимо готуватись до того, що Росія використає ці шахрайські голосування для подальшої ескалації війни в Україні", - сказав генсек НАТО і додав, що це голосування - незаконне і нічого не змінює.

НАТО засудило так звані "референдуми" в заяві, виданій в п'ятницю і заявило, що союзники по НАТО не визнають "незаконну і неправову" анексію Криму а також окупованих Росією територій України.

"Шахрайські референдуми в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України не мають легітимності і є зухвалим порушенням Статуту ООН", - йдеться в заяві.

МЗС Швейцарії викликало посла Росії в країні, щоб висловити обурення через так звані "референдуми", повідомляє відомство. Через такі дії, Швейцарія розгляне можливість приєднатись до нових санкцій ЄС проти Росії.

"Швейцарія засуджує шахрайські референдуми в регіонах України, - заявила Федеральна рада Швейцарії в п'ятницю, - референдуми, які наразі проводять на українських територіях частково окупованих Росією, не відповідають закону і є незаконними за міжнародним правом", пише Reuters.

Спробою Кремля "узаконити незаконне" назвав проведення так званих "референдумів" уряд Британії. Ці регіони були проти правління Росії в 2019 році, нагадали в зовнішньо-політичному відомстві країни.

Результат цих "референдумів" напевно відомий заздалегідь, написала у Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона назвала це так зване голосування "вправою для ЗМІ, спрямованою на те, щоб проводити подальше незаконне вторгнення Росії".

Раніше плани Росії провести так звані референдуми засудили в ООН, США а також країни "Групи семи".

Звертаючись до Ради Безпеки ООН в четвер держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "зусилля Росії із анексії ще більшої української території є ще однією ескалацією а також запереченням дипломатії".

"Будь-які референдуми, які проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та примусової депортації, не можуть бути вільними чи справедливими. Будь-яка анексія території України була б грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН", – йдеться у заяві G7 виданій цього тижня.