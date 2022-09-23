Брифінг Голосу Америки. Воєнні злочини, Генасамблея ООН, повернення захисників – підсумки тижня

Брифінг Голосу Америки - наживо. Група експертів Ради ООН з прав людини повідомила, що попереднє розслідування виявило докази воєнних злочинів в Україні після початку російської війни. Україна на Генасамблеї ООН закликала країни світу сприяти розслідуванню воєнних злочинів росіян на українській території і створити спеціальний трибунал, який судитиме Росію за за злочини агресії. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.