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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Воєнні злочини, Генасамблея ООН, повернення захисників – підсумки тижня

Брифінг Голосу Америки. Воєнні злочини, Генасамблея ООН, повернення захисників – підсумки тижня
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Брифінг Голосу Америки. Воєнні злочини, Генасамблея ООН, повернення захисників – підсумки тижня

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Група експертів Ради ООН з прав людини повідомила, що попереднє розслідування виявило докази воєнних злочинів в Україні після початку російської війни. Україна на Генасамблеї ООН закликала країни світу сприяти розслідуванню воєнних злочинів росіян на українській території і створити спеціальний трибунал, який судитиме Росію за за злочини агресії. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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