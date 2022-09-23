Міжнародна реакція на «фальшиві референдуми» РФ в Україні. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Конгресмени США закликали президента Байдена домагатися виключення Росії із Ради Безпеки ООН – реакції ГА ООН. Олена Зеленська у Нью-Йорку. Американські сенатори зареєстрували законопроект, який на законодавчому рівні заборонить США визнавати будь-які анексії Росією українських територій. Експерти: Кремль відкрито не дотримується обіцяних умов щодо «часткової» мобілізації. ООН має задокументовані і достовірні докази воєнних злочинів, скоєних в Україні після початку російської війни - деталі. Чи є підстави хвилюватися, що нова влада в Італії ослабить західну коаліцію із підтримки України? Про плани відбудови України та допомогу партнерів кореспондентка - інтерв'ю із міністром інфрастурктури України Олександром Курбаковим.