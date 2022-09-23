Міжнародна реакція на «фальшиві референдуми» РФ в Україні. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Конгресмени США закликали президента Байдена домагатися виключення Росії із Ради Безпеки ООН – реакції ГА ООН. Олена Зеленська у Нью-Йорку. Американські сенатори зареєстрували законопроект, який на законодавчому рівні заборонить США визнавати будь-які анексії Росією українських територій. Експерти: Кремль відкрито не дотримується обіцяних умов щодо «часткової» мобілізації. ООН має задокументовані і достовірні докази воєнних злочинів, скоєних в Україні після початку російської війни - деталі. Чи є підстави хвилюватися, що нова влада в Італії ослабить західну коаліцію із підтримки України? Про плани відбудови України та допомогу партнерів кореспондентка - інтерв'ю із міністром інфрастурктури України Олександром Курбаковим.
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вересень 22, 2022
Звільнення полонених. Інтерв’ю з родичами. Реакція США. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 21, 2022
Реакції США та світу на заяви Путіна. Виступ Байдена в ООН. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 20, 2022
Реакція США на наміри РФ провести «референдуми». ЧАС-ТАЙМ
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вересень 19, 2022
Час-Тайм. Кінець епохи. Британія попрощалася з Королевою Єлизаветою ІІ
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вересень 16, 2022
Час-Тайм. США надсилають допомогу для контрнаступу України
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вересень 15, 2022
Додаткові санкції США проти РФ. Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна.ЧАС-ТАЙМ