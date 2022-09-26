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Що казали про російську війну в Україні лідери коаліції Джорджії Мелоні?
Очільниця партії Брати Італії Брати Італії (Fratelli d'Italia) Джорджія Мелоні заявила про готовність формувати новий уряд після виборів 25 вересня, на які вона йшла в коаліції з партією Ліга (Lega per Salvini Premier) на чолі з Маттео Сальвіні і партією Вперед Італіє (Forza Italia) очолюваною Сильвіо Берлусконі.
Кілька нещодавніх і давніших висловлювань цих італійських політиків можуть допомогти складати уявлення про їхню позицію в одному з ключових питань для наступного уряду Італії: Що робити у відповідь на російську війну проти України?
Джорджія Мелоні 22 вересня 2022: «Ми хочемо міцної Італії, шанованої у світі і впевненої у собі Європи, високо піднятих голів у Європі і на Заході; вартої довіри, вірної, серйозної, починаючи з захисту українського народу від російської агресії, що буде для нас пріоритетом разом з можливістю твердіше вимагати розподілу тягаря санкцій».
Джорджія Мелоні 18 березня 2018: «Вітаємо Володимира Путіна з четвертим обранням на посаду президента Російської Федерації. Воля народу на цих російських виборах виглядає однозначною».
Маттео Сальвіні у Польщі 8 березня 2022: «Я засуджую війну. Я засуджую бомби. Я засуджую напади. Я засуджую ракети, як і всі. (Додаткове запитання: Чи можете ви засудити Путіна, а не лише війну) Так, звичайно, нумо засудимо Путіна, засудимо російську агресію».
Маттео Сальвіні у Москві 16 липня 2018: «На моє особисте переконання санкції загалом не вирішують проблеми. І це однаково стосується навіть найекстремістськіших режимів на Далекому Сході. Зустрічі і діалог завжди продуктивніші ніж санкції. Це однаково і у випадку Росії, і Ірану, і інших країн».
Сильвіо Берлусконі 22 вересня 2022: «Путін опинився у важкому становищі. Тоді до нього пішла делегація (з Донецька) і сказала йому, що Зеленський активізував напади військ на наші кордони, у нас 16 000 загиблих; будь ласка захистіть нас, бо якщо ні, то ми не знаємо, що з нами буде. На початку це називалося спеціальною операцією і війська з Росії мали увійти в Київ за тиждень, замінити уряд Зеленського на уряд порядних людей і наступного тижня вийти».
Сильвіо Берлусконі 23 вересня 2022: «Мої слова, мою думку і нашу позицію повністю перекрутили. Скільки разів нам проголошувати, що я і ми, Forza Italia, на боці теперішнього уряду і ми голосували за дуже багато рішень включно з наданням зброї Україні?»
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Японія заборонила експорт до РФ товарів, пов'язаних з хімічною зброєю
ТОКІО, 26 вересня (Reuters) – Японія вирішила заборонити експорт до Росії товарів, пов’язаних із хімічною зброєю, в рамках додаткових санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну, і висловила «глибоке занепокоєння» можливим використанням ядерної зброї, заявив у понеділок головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.
Японія також додала 21 російську організацію, включаючи наукові лабораторії до переліку тих, кому заборонено експорт, йдеться в заяві уряду, оприлюдненій після засідання кабінету міністрів у понеділок. На засіданні уряд офіційно схвалив нові санкції, які минулого тижня оголосив міністр закордонних справ на зустрічі «Групи семи» минулого тижня.
«Японія глибоко стурбована можливістю використання ядерної зброї під час вторгнення Росії в Україну», — також сказав Мацуно під час брифінгу для ЗМІ, і додав, що Японія продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою, щоб підтримати Україну та ввести санкції проти Росії.
Зеленський: Україна отримала від США системи протиповітряної оборони NASAMS
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від США зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які забезпечать додаткову протиповітряну оборону.
"Я хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже було ухвалене. І Конгресу США – ми отримали NASAMS. Це системи ППО. Але, повірте, цього навіть близько не вистачає, щоб покрити цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети, домівки українців", – сказав Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу CBS 25 вересня. Скільки комплексів передали Україні – він не уточнив.
Зеленський також подякував США за HIMARS й інші реактивні системи залпового вогню. Влада США передачу Україні комплексів NASAMS поки не коментувала.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Вашингтон анонсував доставку для України двох комплексів NASAM, при цьому у серпні Міністерство оборони США повідомило, що анонсований того місяця президентом Джо Байденом пакет військової допомоги України на три мільярди доларів передбачає поставку шести додаткових ракетних систем NASAMS із додатковими боєприпасами.
NASAMS складається з передових ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності AMRAAM, радара Sentinel і модуля центру розподілу вогню, розробленого норвезькою компанією Kongsberg Defense & Aerospace.
Як сказав в інтерв’ю ЗМІ президент Raytheon Land Warfare & Air Defence Том Ліберті, завдяки поєднанню цих технологій українські військові можуть максимально підвищити працездатність NASAMS у класифікації та застосуванні сучасних і нових поколінь літаків, безпілотників і крилатих ракет.
Наприкінці серпня американська оборонна компанія Raytheon отримала замовлення від Пентагону на виробництво зенітних ракетних комплексів NASAMS на 182 мільйони доларів, кошти були виділені в рамках Ініціативи США з безпекової допомоги Україні.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
Росія може примусово мобілізувати українських військовополонених після примушення їх до голосування на "рефедендумах" - оглядачі
Росія може готуватись примусово мобілізувати українських військовополонених для того, щоб воювати на боці РФ. Про це повідомляють експерти вашингтонського Інституту дослідження війни, посилаючись на повідомлення у російських медіа, що начебто українські військовополонені усно звернулись із проханням до угруповання ДНР із закликом дозволити їм воювати на стороні РФ у "козачому батальйоні" імені Богдана Хмельницького.
Якщо російські чи проросійські війська примушуватимуть українських військовополонених до бою, це стане порушенням Женевської конвенції про поводження із військовополоненими, яка передбачає, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або утримуватись у місцях, де він може бути потрапити під вогонь у зоні бойових дій" і не повинний бути "залучений до робіт, які є шкідливими для здоров’я або небезпечними".
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у Telegram повідомив, що таким чином сили РФ готують "інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) з подальшою кривавою провокацією". За його словами, мета цієї операції - показати, що українські полонені начебто хочуть отримати так зване "громадянство" угруповання ДНР і вступити до батальону російських військ, а після того Кремль планує "ліквідувати всіх цих, начебто добровольців, щоб звинуватити в цьому ЗСУ".
Тим часом, російські медіа пишуть, що 57 військовополонених в Оленівці із паспортами України, "в яких поставлена відмітка про прописку" в самопроголошеній ДНР, начебто прийняли участь у псевдореферендумі "з питання про вступ регіону в склад Росії".
Український Центр протидії дезінформації повідомляє, що військовополонених з пропискою у Донецькій області примусили проголосувати. Зааяви про те, що "11 чоловіків і 23 жінок-військовослужбовців ЗСУ звернулись до бойовиків з проханням отримати паспорти терористичного утворення "ДНР"", там назвали - черговою маніпуляцією просування наративу, що начебто "серед полонених українських військових багато хто хоче приєднання до РФ".
Раніше світова спільнота, зокрема, США, ЄС та Україна, рішуче засудила проведення фіктивних "референдумів" і відмовились визнавати їхні результати.
У статті використано матеріали Інститут дослідження війни, "Новое время"
- Голос Америки
Канада розширить транспортний хаб, через який доставляється допомога Україні
Канада підсилює свої потужності свого транспортного хабу в Шотландії для того, щоб полегшити доставку в Україну та інші країни Східної Європи зброї та іншого устаткувння. Про це в інтерв’ю канадійському каналу CBC News міністерка оборони країни Аніта Ананд.
У планах – додати до арсеналу третій літак CC-130 та 55 військовослужбовців повітряних сил.
«Ми розширяємось таким чином, щоб допомогти Україні, щоб доставити військову допомогу Україні, збільшуючи поставки», - сказала посадовиця в неділю.
Ананд додала, що країни-члени НАТО всі намагаються балансувати між наданням України допомоги зброєю та забезпеченням поставками своїх власних військ. «Це у центрі моєї уваги», - запевнила міністерка.
Раніше цього тижня ЗМІ повідомили, що Україна звернулась до канадського уряду з проханням надіслати бронетехніку, гаубиці та зимовий одяг. Канада пообіцяла 39 бронетранспортерів. Ананд заявила, що зустрічатиметься з виробниками в Канаді, щоб обговорити питання поставок.
В матеріалі використані джерела CBC News
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