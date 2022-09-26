Що казали про російську війну в Україні лідери коаліції Джорджії Мелоні?

Очільниця партії Брати Італії Брати Італії (Fratelli d'Italia) Джорджія Мелоні заявила про готовність формувати новий уряд після виборів 25 вересня, на які вона йшла в коаліції з партією Ліга (Lega per Salvini Premier) на чолі з Маттео Сальвіні і партією Вперед Італіє (Forza Italia) очолюваною Сильвіо Берлусконі.

Кілька нещодавніх і давніших висловлювань цих італійських політиків можуть допомогти складати уявлення про їхню позицію в одному з ключових питань для наступного уряду Італії: Що робити у відповідь на російську війну проти України?

Джорджія Мелоні 22 вересня 2022: «Ми хочемо міцної Італії, шанованої у світі і впевненої у собі Європи, високо піднятих голів у Європі і на Заході; вартої довіри, вірної, серйозної, починаючи з захисту українського народу від російської агресії, що буде для нас пріоритетом разом з можливістю твердіше вимагати розподілу тягаря санкцій».

Джорджія Мелоні 18 березня 2018: «Вітаємо Володимира Путіна з четвертим обранням на посаду президента Російської Федерації. Воля народу на цих російських виборах виглядає однозначною».

Маттео Сальвіні у Польщі 8 березня 2022: «Я засуджую війну. Я засуджую бомби. Я засуджую напади. Я засуджую ракети, як і всі. (Додаткове запитання: Чи можете ви засудити Путіна, а не лише війну) Так, звичайно, нумо засудимо Путіна, засудимо російську агресію».

Маттео Сальвіні у Москві 16 липня 2018: «На моє особисте переконання санкції загалом не вирішують проблеми. І це однаково стосується навіть найекстремістськіших режимів на Далекому Сході. Зустрічі і діалог завжди продуктивніші ніж санкції. Це однаково і у випадку Росії, і Ірану, і інших країн».

Сильвіо Берлусконі 22 вересня 2022: «Путін опинився у важкому становищі. Тоді до нього пішла делегація (з Донецька) і сказала йому, що Зеленський активізував напади військ на наші кордони, у нас 16 000 загиблих; будь ласка захистіть нас, бо якщо ні, то ми не знаємо, що з нами буде. На початку це називалося спеціальною операцією і війська з Росії мали увійти в Київ за тиждень, замінити уряд Зеленського на уряд порядних людей і наступного тижня вийти».

Сильвіо Берлусконі 23 вересня 2022: «Мої слова, мою думку і нашу позицію повністю перекрутили. Скільки разів нам проголошувати, що я і ми, Forza Italia, на боці теперішнього уряду і ми голосували за дуже багато рішень включно з наданням зброї Україні?»

Дивіться також: