Брифінг Голосу Америки. "Наслідки для Росії будуть катастрофічними". Реакція США на ядерні погрози Путіна

Брифінг Голосу Америки - наживо. В США заявили, що в разі застосування ядерної зброї в Україні наслідки для Росії будуть катастрофічними. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.