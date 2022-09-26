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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. "Наслідки для Росії будуть катастрофічними". Реакція США на ядерні погрози Путіна

Брифінг Голосу Америки. "Наслідки для Росії будуть катастрофічними". Реакція США на ядерні погрози Путіна
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Брифінг Голосу Америки. "Наслідки для Росії будуть катастрофічними". Реакція США на ядерні погрози Путіна

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Брифінг Голосу Америки - наживо. В США заявили, що в разі застосування ядерної зброї в Україні наслідки для Росії будуть катастрофічними. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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