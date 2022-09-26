CША відповіли на ядерний шантаж Путіна та псевдореферендуми. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Росія зіткнеться з «катастрофічними наслідками», якщо застосує ядерну зброю проти України, - Джейк Салліван. Говоримо про реакції Заходу на ядерний шантаж Путіна. Екс-посолка США в Києві Марі Йованович закликала адміністрацію США забезпечити Україну далекобійними системами озброєнь. Британія першою запровадила нові проти РФ чере псевдореферендуми – деталі від кореспондента в Лондоні. Інтерв’ю «Голосу Америки» з дружиною Сергія Волинського (Волини). Допомога українським біженцям в Кракові: фундація «Зустріч». Був один котлован: як відбудовують лікарню у селі Гурівщина на Житомирський трасі.
Випуски
-
вересень 23, 2022
Міжнародна реакція на «фальшиві референдуми» РФ в Україні. ЧАС-ТАЙМ
-
вересень 22, 2022
Звільнення полонених. Інтерв’ю з родичами. Реакція США. ЧАС-ТАЙМ
-
вересень 21, 2022
Реакції США та світу на заяви Путіна. Виступ Байдена в ООН. ЧАС-ТАЙМ
-
вересень 20, 2022
Реакція США на наміри РФ провести «референдуми». ЧАС-ТАЙМ
-
вересень 19, 2022
Час-Тайм. Кінець епохи. Британія попрощалася з Королевою Єлизаветою ІІ
-
вересень 16, 2022
Час-Тайм. США надсилають допомогу для контрнаступу України