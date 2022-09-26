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Час-Time

CША відповіли на ядерний шантаж Путіна та псевдореферендуми. ЧАС-ТАЙМ

CША відповіли на ядерний шантаж Путіна та псевдореферендуми. ЧАС-ТАЙМ
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CША відповіли на ядерний шантаж Путіна та псевдореферендуми. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Росія зіткнеться з «катастрофічними наслідками», якщо застосує ядерну зброю проти України, - Джейк Салліван. Говоримо про реакції Заходу на ядерний шантаж Путіна. Екс-посолка США в Києві Марі Йованович закликала адміністрацію США забезпечити Україну далекобійними системами озброєнь. Британія першою запровадила нові проти РФ чере псевдореферендуми – деталі від кореспондента в Лондоні. Інтерв’ю «Голосу Америки» з дружиною Сергія Волинського (Волини). Допомога українським біженцям в Кракові: фундація «Зустріч». Був один котлован: як відбудовують лікарню у селі Гурівщина на Житомирський трасі.

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