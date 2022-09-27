«Ці землі – Україна» - генсек НАТО про псевдореферендуми. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. “Псевдореферендуми, проведені Росією, не мають легітимності і є кричущим порушенням міжнародного права. Ці землі – Україна” - Єнс Столтенберг після розмови із Зеленським. Вже найближчим часом Конгрес голосуватиме за додаткове фінансування для України на понад 12 мільярдів доларів: що в нього може увійти. Західні експерти: так звані «референдуми» і часткова мобілізація – прояв слабкості Путіна. США «проводять заходи у сфері кібербезпеки, які допомагають українському уряду зміцнювати стійкість і захист» - заступниця радника Президента США з національної безпеки Енн Нюбергер. Інтерв’ю з Тіною Кароль: про творчість під час війни, шлях до перемоги та боротьбу на культурному фронті.