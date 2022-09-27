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Час-Time

«Ці землі – Україна» - генсек НАТО про псевдореферендуми. ЧАС-ТАЙМ

«Ці землі – Україна» - генсек НАТО про псевдореферендуми. ЧАС-ТАЙМ
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«Ці землі – Україна» - генсек НАТО про псевдореферендуми. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. “Псевдореферендуми, проведені Росією, не мають легітимності і є кричущим порушенням міжнародного права. Ці землі – Україна” - Єнс Столтенберг після розмови із Зеленським. Вже найближчим часом Конгрес голосуватиме за додаткове фінансування для України на понад 12 мільярдів доларів: що в нього може увійти. Західні експерти: так звані «референдуми» і часткова мобілізація – прояв слабкості Путіна. США «проводять заходи у сфері кібербезпеки, які допомагають українському уряду зміцнювати стійкість і захист» - заступниця радника Президента США з національної безпеки Енн Нюбергер. Інтерв’ю з Тіною Кароль: про творчість під час війни, шлях до перемоги та боротьбу на культурному фронті.

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