США готують санкції проти РФ за псевдореферендуми. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. CША оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму в понад один мільярд доларів. Серед іншого, в нього заклали додаткові 18 ракетних систем HIMARS, боєприпаси до них та інше озброєння. Крім цього, Сполучені Штати готують нові санкції у відповідь на проведення Росією того, що вона називає «референдумами» на тимчасово окупованих територіях України. Євросоюз вже оголосив про новий пакет заходів проти Росії.
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