Чорногорія затримала росіян і чорногорців за підозрою в шпигунстві

За даними Чорногорської газети Pobjeda, затримано 6 російських дипломатів, 30 росіян з тимчасовими видами на проживання та 2 громадян Чорногорії.

У четвер представник влади Чорногорії повідомив, що в країні розпочато розслідування щодо невстановленої кількості осіб за звинуваченням у шпигунстві.

Чорногорська газета Pobjeda, з посиланням на неназвані джерела, з'ясувала, що за підозрою у шпигунстві затримано 38 осіб, переважно громадян Росії. За даними газети, оперативники агентства національної безпеки (ANB) та спеціальної державної прокуратури Чорногорії (SDT) затримали шістьох російських дипломатів, 30 громадян Росії з тимчасовим посвідкою на проживання та двох чорногорців.

Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович, у прямій трансляції засідання кабінету міністрів, заявив, що для захисту інтересів країни, проводиться «міжнародна операція» з іноземними партнерами та прокуратурою, але не навів подробиць.

Вукас Радонич, представник SDT, повідомив агентству Reuters, що поліція провела обшуки в кількох квартирах, шукаючи докази змови і шпигунства. «Відповідно до запиту SDT і ухвали суду, поліція обшукує низку квартир та інших приміщень через обґрунтовану підозру в змові з метою створення злочинної діяльності та шпигунстві», — заявив він по телефону Reuters.

Радонич також повідомив, що після завершення обшуків «буде визначено, кому будуть пред'явлені звинувачення і хто буде заарештований». Проте, він не уточнив, скільки підозрюваних було викликано на допит.

Чорногорія, член НАТО і кандидат на членство в Європейському Союзі, приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. У минулому Чорногорія вже надсилала російських дипломатів.

У 2016 році Чорногорія звинуватила російських агентів у причетності до змови з метою привести до влади проросійську опозицію, вбити тодішнього прем'єр-міністра Міло Джукановича та зупинити вступ країни до НАТО.

У статті використано матеріали Reuters.