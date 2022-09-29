$12 млрд для України – деталі від сенаторів США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Сенат США схвалив додаткове фінансування для України на суму в понад 12 млрд доларів. Результати того, що в Росії називають «референдумами», були зрежисовані в Москві і не відобраджають волі українського народу, - Ентоні Блінкен. Сенатори США представили новий законопроект, який у разі схвалення автоматично позбавить американської підтримки ті країни, які визнають нелегальну анексію Росією українських територій. Американські військові експерти: Україна стоїть на порозі третього етапу війни, який має завершитися звільненням всієї території України включно з Кримом. Пошкодження газопроводів Північний Потік є результатом навмисних та безвідповідальних диверсійних дій - заява НАТО. Не допомагати Путіну: чи заберуть іноземці, які ще не вийшли з Росії, свій бізнес з країни, через указ про мобілізацію? Підприємець Андрій Ставніцер – про бізнес, гуманітарні та благодійні проекти – інтерв’ю.