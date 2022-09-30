Чи вистачить Європі газу в час енергетичної війни з Путіним взимку?

Комісар Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон, спілкуючись з журналістами в Брюсселі 30 вересня під час надзвичайної наради міністрів енергетики країн ЄС, визнала, що разом з пропозиціями, як подолати енергетичну кризу і зокрема стримати зростання цін на газ, головним у Європі зараз стоїть завдання зменшити попит на газ, а отже споживання енергії.

Також Кадрі Сімпсон заявила про важливість використання спільних фінансових важелів ЄС для стримування цін і компенсації споживачам.

На час таємничих інцидентів з вибухами в Балтійському морі, які напевне призвели до витоків газу на трубопроводах Північний потік 1 і 2, в ЄС заявляли, що європейські газосховища, готуючись до зими, вже заповнили на майже 90%.

Європа в перспективі зможе замінити російський газ альтернативними джерелами газу, або відновлюваними джерелами енергії, але в короткій перспективі, на жаль, потерпає споживач.

Російський газ і далі надходить до Європи через трубопровід Турецький потік, а також, хоч і в дуже скорочених обсягах, через українську газотранспортну систему.

Є також і газопровід Ямал - Європа, що пролягає з Росії через Білорусь і Польщу до Німеччини, але керівник газової програми Оксфордського інституту енергетичних досліджень Джеймс Гендерсон доводить, що діючих і законтрактованих потужностей на транспортування російського газу до Європи зараз бракує.

«Теоретично пропускні потужності діючих газопроводів ще є. Є, наприклад, 33 мільярди кубометрів на газопроводі Ямал-Європа. Є можна сказати 100-120 мільярдів кубометрів через Україну, теоретично. І є ще понад 30 мільярдів кубометрів у Турецькому потоці. Отже навіть без Північного потоку газопроводи з Росії до Європи є. Але газопровід Ямал-Європа не отримує газу через російські санкції. Для транспортування через Україну Росія уклала контракт лише на 40 мільярдів кубометрів на рік. А Турецький потік вже працює майже на межі потужності. Отже на практиці без Північного потоку потужностей для подачі російського газу у Європу не вистачає, хоча теоретично вони є», - сказав Джеймс Гендерсон Голосу Америки.



Загрози українському маршруту

Попри очевидні проблеми в умовах 8 років російської війни проти України українська газотранспортна система безперервно, хоч і в зменшених обсягах, транспортує російський газ до Європи навіть після лютневого вторгнення.

Але на додаток до проблем з однією українською газопровідною ниткою перекритою через дії російських військових, Росія тепер погрожує кроком, який може закрити повністю український маршрут транспортування газу до Європи, так само як це сталося з газопроводом Ямал.

Москва заявила, що накладе санкції на українську компанію Нафтогаз у відповідь на позов українців у міжнародному арбітражі проти російської компанії Газпром, за, як каже українська сторона, несплату за транзит.

Директор компанії Нафтогаз і колишній виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко наполягає, що Україна не відмовиться від позову.

«Санкції (проти української компанії) зроблять реальністю найгірший сценарій, до якого європейські уряди готувалися ціле літо - європейський газовий ринок без російського газу», - цитує Reuters Наташу Філдінґ, що спеціалізується на питаннях цін газу в компанії Argus Media.



Кому буде гірше, Європі без газу, чи Росії без прибутків?

Росії надходження за продаж газу у Європі потрібні не менше, ніж європейцям потрібен російський газ.

Але фахівці кажуть, що у разі, якщо Москва і далі буде використовувати енергію, як зброю у протистоянні з Заходом, вимагаючи, аби Європа припинила допомагати Україні, то болісніше зараз це може бути для європейців.

«Так газосховища майже заповнені на понад 90%, що очевидно добре. Але це не означає, що Європа у безпеці. Бо якщо погода буде холодною, то газу в сховищах на сувору зиму не досить. Потрібно буде купувати газ деінде. Якщо в Азії також буде холодно, то попит буде високий і там, і там. Зросте конкуренція. Очевидно, що є Норвегія та Алжир, але ті потужності використовуються майже повністю», - каже Джеймс Гендерсон.

Він наголошує, що зараз Росія насправді не має альтернативи європейським ринкам, «отже в довготерміновій перспективі російська економіка потерпатиме».

«Європа в перспективі зможе замінити російський газ альтернативними джерелами газу, або відновлюваними джерелами енергії, але в короткій перспективі на жаль потерпає споживач», - прогнозує Джеймс Гендерсон.

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