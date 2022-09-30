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"Затьмарить анексію" - аналітики на Заході обговорюють новини про поступ ЗСУ під Лиманом
Українські сили оточили Лиман, пише дослідник американського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос, з посиланням на "російські повідомлення, що заслуговують на довіру". Лиман, відзначать західні аналітики, є важливим для контролю над шляхами постачання а також як плацдарм для наступу ЗСУ вглиб Донбасу.
Російський представник на окупованих територіях Денис Пушилін в п'ятницю повідомив, що основне угруповання військ Москви на півночі Донецької області - в напівоточенні під Лиманом, а також що російські сили втратили контроль над Дробишевим та Ямполем, пише Reuters. Пушилін, заявляє видання, звинуватив ЗСУ в намаганнях "зіпсувати історичні події", адже в п'ятницю в Москві планують святкувати так звану "анексію" українських територій.
Інститут вивчення війни вказує: "Українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані та перерізали критичні наземні лінії зв’язку, які підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман".
"Відомий російський військовий кореспондент повідомив, що українські війська прорвали російську оборону в районі Ставок, за 10 км на північ від Лиману, і перерізати дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для російських сил, які утримують лінію на захід від Лиману. Кореспондент назвав «надзвичайно складною» ситуацію для підрозділів підрозділу БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку, які, як повідомляється, тримають оборону в районі Дробишевого і в Лимані", – повідомляють у ISW, пише Радіо Свобода.
Російські Teleram-канали говорять про наступ України під Лиманом, твітує британський дослідник Роб Лі. Він вважає, що російська "кишеня" може провалитись вже цими днями і це "затьмарить оголошення про анексію".
Відсутність новин про Лиман а також Ямпіль та Дробишеве в повідомленнях російського Міноборони - паралельний світ, який Путін хоче продати своєму населенню, твітує аналітик Bellingcat Крісто Грозєв.
Він вважає - втрата Лимана лише через день після підписання Путіним анексії "ДНР" буде соромом для Путіна.
Напередодні аналітики ISW вказували, що розвал Лиманської кишені, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та західної Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати позиціям Росії вздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська.
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- Голос Америки
Співзасновник радіо, звинувачений в закликах до геноциду в Руанді, постав перед трибуналом ООН у Гаазі
Перед судом трибуналу ООН у Гаазі у четвер постав один із останніх втікачів, звинувачених в пропаганді та фінансуванні геноциду в Руанді 1994 року.
За твердженням звинувачення, 87-річний Фелісьєн Кабуга, який переховувався від правосуддя у Франції, 28 років тому за допомогою свого радіо, що транслювало заклики до вбивства, допомагав і підбурював бойові загони до вбивства етнічних тутсі.
Під час геноциду в Руанді, у невеличкій 6-ти мільйонній центральноафриканській країні, було вбито близько 800 000 тутсі та поміркованих хуту. За деякими оцінками, до мільйона людей було винищено протягом лише 100 днів. Також під час геноциду масово ґвалтували жінок тутсі.
Перед початком процесу судді сказали, що Фелісьєн Кабуга відмовився бути присутнім, але постановили, що судовий розгляд буде продовжено.
Хто такий Фелісьєн Кабуга?
Колись один з найбагатших людей Руанди, який належав до еліти хуту, Фелісьєн Кабуга, був власником радіостанції, яка називала тутсі «тарганами», і як стверджує слідство, допомагало мобілізувати представників етнічної групи хуту на винищення тутсі.
Радіо, відоме під назвою Радіо тисячі пагорбів, Radio Television Libre des Mille Collines (RTLM), звинувачують у створенні того, що прокурори назвали «найпотужнішою зброєю для здійснення геноциду».
Також прокуратура каже, що Кабуга, який був одним із найбагатших і найвпливовіших людей Руанди, використовував свій статус для придбання зброї для вбивства ескадронам смерті. Основним знаряддям вбивства в Руанді були мачете.
Кабуга протягом десятиліть він був одним із найбільш розшукуваних утікачів у світі. Як повідомляють ЗМІ, його заарештували у Франції два роки тому, після того, як французькі слідчі стежили за дітьми Кабуги, щоб дізнатися, де він живе. Так з’ясували, що він живе у квартирі на третьому поверсі в паризькому передмісті Аньєр-сюр-Сен. Колишній мільйонер жив під фальшивим ім’ям, використовуючи паспорт іншої африканської країни, яку не називають у повідомленнях.
Процес, що розпочався через 28 років після здійснення геноциду, може тривати роками
Якщо Кабугу буде засуджено, йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення. Його адвокати раніше стверджували, що він був надто хворий, щоб постати перед судом, але судді та призначені судом лікарі не погоджувалися.
У звинуваченні говориться, що його звинувачують у «геноциді, прямому та публічному підбурюванні до геноциду, змові з метою вчинення геноциду та переслідуванні за політичними мотивами, винищенні та вбивстві як злочинах проти людяності, скоєних у Руанді в 1994 році».
До 2015 року Міжнародний кримінальний трибунал з Руанди працював у Танзанії. Він виніс вироки понад 60 провідним виконавцям геноциду. Решту справ перейняв трибунал в Гаазі, який розглядає справу Кабуги.
Очікується, що прокурори викличуть понад 50 свідків у судовому процесі, який може тривати протягом багатьох років.
Ті, хто пережив геноцид, закликали пришвидшити процес, побоюючись, що 87-літній підсудний може померти до винесення вироку.
У повідомленні використана інформація CNN, BBC, New York Times.
- Голос Америки
- Марґарет Бешір
Байден: США ніколи не визнають "безсоромну і прозору спробу Росії анексувати частину сусідньої України"
Росія в п'ятницю відзначає "анексію" українських територій. У цей день від обстрілу росіян постраждав гуманітарний конвой біля міста Запоріжжя.
Офіційні особи кажуть, що в результаті інциденту загинули щонайменше 23 людини і 28 отримали поранення. Учасники колони прямували у той район, щоб врятувати рідних з окупованої території.
У п'ятницю Росія збирається офіційно оголосити про анексію українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Кремль відзначатиме те, що багато хто вважає незаконним кроком, святковими концертами та мітингами в Москві.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив заплановану анексію, заявивши, що вона є незаконною і «не має бути прийнята».
"Статут ООН чіткий, - сказав Гутерріш журналістам у четвер. - Будь-яка анексія території держави іншою державою в результаті загрози силою або її застосування є порушенням принципів Статуту ООН і міжнародного права».
Він сказав, що будь-яке рішення щодо продовження анексії не матиме «юридичної цінності та заслуговує на засудження».
Цей крок був відкинутий як нелегітимний Україною та її союзниками, які готують нові санкції проти Москви у відповідь.
Справжня воля українського народу – очевидна. Кожен день вони жертвують своїми життями, щоб врятувати людей, зберегти незалежність своєї країни і захистити свободуПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден назвав дії Росії "безсоромною і прозорою спробою анексувати частину сусідньої України".
"Я хочу бути дуже чітким у цьому: Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України. Цей так званий референдум був обманом, абсолютним обманом. Результати були штучно виготовлені в Москві. Справжня воля українського народу – очевидна. Кожен день вони жертвують своїми життями, щоб врятувати людей, зберегти незалежність своєї країни і захистити свободу. Напад Росії на Україну з метою досягнення імперських амбіцій Путіна є кричущим, кричущим порушенням Статуту ООН, основних принципів суверенітету та територіальної цілісності".
Путіну не можна дозволити змінювати міжнародні кордони грубою силою. Ми переконаємось, що він програє у цій незаконній війніПрем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс
Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила в п'ятницю, що Британія ніколи не сприйме анексію українських територій Москвою і додала: "Путіну не можна дозволити змінювати міжнародні кордони грубою силою. Ми переконаємось, що він програє у цій незаконній війні".
"Це ще можна зупинити, - заявив президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні в четвер у прямому зверненні до росіян з непрямим посиланням на президента Росії Володимира Путіна. - Але щоб це зупинити, треба зупинити того в Росії, хто більше життя хоче війни. Вашого життя, громадяни Росії".
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що на церемонії в п'ятницю Путін виступить з промовою, також будуть присутні призначені Росією глави регіонів, де на початку цього тижня завершилися організовані Росією так звані референдуми.
Гутерріш заявив у четвер: «Я хочу підкреслити, що так звані референдуми на окупованих регіонах проводилися під час активного збройного конфлікту, на територіях під російською окупацією та за межами правової та конституційної системи України. Їх не можна назвати справжнім вираженням волі народу".
Він попередив, що якщо Росія піде на анексію, це стане «небезпечною ескалацією» і ще більше поставить під загрозу перспективу миру.
«Настав час відійти від краю прірви», — сказав Гутерріш.
Прес-секретар Гутерріша сказав, що голова ООН передав це повідомлення росіянам під час розмови з їхнім послом в ООН у середу.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер написав у Twitter, що запевнив Зеленського, що Німеччина ніколи не визнає «так звані результати».
«Фіктивні референдуми, які проводить Путін на незаконно окупованих територіях України, нічого не варті», — сказав Шольц.
У Вашингтоні сенатор-демократ Річард Блументаль розповів про законопроект, який він і сенатор-республіканець Ліндсей Грем подали у відповідь на останні кроки Росії.
"Сенатор Грем і я представляємо сьогодні закон, який дуже вимагатиме негайного припинення економічної та військової допомоги будь-якій країні, яка визнає незаконну анексію чотирьох регіонів України Володимиром Путіним", - сказав він у четвер.
Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила журналістам у середу, що незалежно від того, що скаже Росія, ці території залишаються територією України.
«У відповідь ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами, щоб накласти додаткові економічні витрати на Росію, а також на фізичних та юридичних осіб усередині та за межами Росії, які підтримують ці дії», — сказала вона.
У Раді Безпеки ООН Сполучені Штати працюють з Албанією над проектом резолюції, яка засуджує «фіктивні референдуми», закликаючи держави не визнавати жодних змін статусу України та змушуючи Росію вивести свої війська з України.
Росія, звичайно, використає своє право вето, щоб заблокувати цей захід, але це дозволить державам-членам звернутись до Генеральної Асамблеї, щоб отримати там засудження.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що ЄС планує відповісти "новими широкими заборонами на імпорт російської продукції" та розширити заборону на експорт, "щоб позбавити військовий комплекс Кремля ключових технологій".
"Це утримає російську продукцію від європейського ринку та позбавить Росію додаткових 7 мільярдів євро доходу", - сказала фон дер Ляєн журналістам у Брюсселі. 27 країн-членів ЄС мають схвалити санкції, щоб вони набули чинності, і блок мав труднощі з досягненням згоди щодо деяких попередніх санкцій.
"Ми сповнені рішучості змусити Кремль заплатити за цю подальшу ескалацію", - сказала вона.
Українська територія, яку Росія хоче анексувати, становить близько 15% території країни.
Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
Чи вистачить Європі газу в час енергетичної війни з Путіним взимку?
Комісар Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон, спілкуючись з журналістами в Брюсселі 30 вересня під час надзвичайної наради міністрів енергетики країн ЄС, визнала, що разом з пропозиціями, як подолати енергетичну кризу і зокрема стримати зростання цін на газ, головним у Європі зараз стоїть завдання зменшити попит на газ, а отже споживання енергії.
Також Кадрі Сімпсон заявила про важливість використання спільних фінансових важелів ЄС для стримування цін і компенсації споживачам.
На час таємничих інцидентів з вибухами в Балтійському морі, які напевне призвели до витоків газу на трубопроводах Північний потік 1 і 2, в ЄС заявляли, що європейські газосховища, готуючись до зими, вже заповнили на майже 90%.
Європа в перспективі зможе замінити російський газ альтернативними джерелами газу, або відновлюваними джерелами енергії, але в короткій перспективі, на жаль, потерпає споживач.Джеймс Гендерсон
Російський газ і далі надходить до Європи через трубопровід Турецький потік, а також, хоч і в дуже скорочених обсягах, через українську газотранспортну систему.
Є також і газопровід Ямал - Європа, що пролягає з Росії через Білорусь і Польщу до Німеччини, але керівник газової програми Оксфордського інституту енергетичних досліджень Джеймс Гендерсон доводить, що діючих і законтрактованих потужностей на транспортування російського газу до Європи зараз бракує.
«Теоретично пропускні потужності діючих газопроводів ще є. Є, наприклад, 33 мільярди кубометрів на газопроводі Ямал-Європа. Є можна сказати 100-120 мільярдів кубометрів через Україну, теоретично. І є ще понад 30 мільярдів кубометрів у Турецькому потоці. Отже навіть без Північного потоку газопроводи з Росії до Європи є. Але газопровід Ямал-Європа не отримує газу через російські санкції. Для транспортування через Україну Росія уклала контракт лише на 40 мільярдів кубометрів на рік. А Турецький потік вже працює майже на межі потужності. Отже на практиці без Північного потоку потужностей для подачі російського газу у Європу не вистачає, хоча теоретично вони є», - сказав Джеймс Гендерсон Голосу Америки.
Загрози українському маршруту
Попри очевидні проблеми в умовах 8 років російської війни проти України українська газотранспортна система безперервно, хоч і в зменшених обсягах, транспортує російський газ до Європи навіть після лютневого вторгнення.
Але на додаток до проблем з однією українською газопровідною ниткою перекритою через дії російських військових, Росія тепер погрожує кроком, який може закрити повністю український маршрут транспортування газу до Європи, так само як це сталося з газопроводом Ямал.
Москва заявила, що накладе санкції на українську компанію Нафтогаз у відповідь на позов українців у міжнародному арбітражі проти російської компанії Газпром, за, як каже українська сторона, несплату за транзит.
Директор компанії Нафтогаз і колишній виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко наполягає, що Україна не відмовиться від позову.
«Санкції (проти української компанії) зроблять реальністю найгірший сценарій, до якого європейські уряди готувалися ціле літо - європейський газовий ринок без російського газу», - цитує Reuters Наташу Філдінґ, що спеціалізується на питаннях цін газу в компанії Argus Media.
Кому буде гірше, Європі без газу, чи Росії без прибутків?
Росії надходження за продаж газу у Європі потрібні не менше, ніж європейцям потрібен російський газ.
Але фахівці кажуть, що у разі, якщо Москва і далі буде використовувати енергію, як зброю у протистоянні з Заходом, вимагаючи, аби Європа припинила допомагати Україні, то болісніше зараз це може бути для європейців.
«Так газосховища майже заповнені на понад 90%, що очевидно добре. Але це не означає, що Європа у безпеці. Бо якщо погода буде холодною, то газу в сховищах на сувору зиму не досить. Потрібно буде купувати газ деінде. Якщо в Азії також буде холодно, то попит буде високий і там, і там. Зросте конкуренція. Очевидно, що є Норвегія та Алжир, але ті потужності використовуються майже повністю», - каже Джеймс Гендерсон.
Він наголошує, що зараз Росія насправді не має альтернативи європейським ринкам, «отже в довготерміновій перспективі російська економіка потерпатиме».
«Європа в перспективі зможе замінити російський газ альтернативними джерелами газу, або відновлюваними джерелами енергії, але в короткій перспективі на жаль потерпає споживач», - прогнозує Джеймс Гендерсон.
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