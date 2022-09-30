Реакції на незаконну спробу анексії українських територій РФ.ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Чи вплине оголошення про незаконну анексію окупованих територій на підтримку, яку США та союзники надають Україні? Інтерв’ю Голосу Америки із Давідом Арахамія у Вашингтоні. Конгрес схвалив додаткове фінансування для України на понад $12 мільярдів. Вступ України до НАТО - Сполучені Штати незмінно підтримують політику відкритих дверей альянсу. Міністр закордонних справ Латвії: Фальшиві референдуми - знак страху Росії перед українським контрнаступом. Ексклюзив. Чи має спроба Росії анексувати українські території будь-яке юридичне значення - провідні юристи.