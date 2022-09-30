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Час-Time

Реакції на незаконну спробу анексії українських територій РФ.ЧАС-ТАЙМ

Реакції на незаконну спробу анексії українських територій РФ.ЧАС-ТАЙМ
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Реакції на незаконну спробу анексії українських територій РФ.ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Чи вплине оголошення про незаконну анексію окупованих територій на підтримку, яку США та союзники надають Україні? Інтерв’ю Голосу Америки із Давідом Арахамія у Вашингтоні. Конгрес схвалив додаткове фінансування для України на понад $12 мільярдів. Вступ України до НАТО - Сполучені Штати незмінно підтримують політику відкритих дверей альянсу. Міністр закордонних справ Латвії: Фальшиві референдуми - знак страху Росії перед українським контрнаступом. Ексклюзив. Чи має спроба Росії анексувати українські території будь-яке юридичне значення - провідні юристи.

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