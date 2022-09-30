Реакції на незаконну спробу анексії українських територій РФ.ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Чи вплине оголошення про незаконну анексію окупованих територій на підтримку, яку США та союзники надають Україні? Інтерв’ю Голосу Америки із Давідом Арахамія у Вашингтоні. Конгрес схвалив додаткове фінансування для України на понад $12 мільярдів. Вступ України до НАТО - Сполучені Штати незмінно підтримують політику відкритих дверей альянсу. Міністр закордонних справ Латвії: Фальшиві референдуми - знак страху Росії перед українським контрнаступом. Ексклюзив. Чи має спроба Росії анексувати українські території будь-яке юридичне значення - провідні юристи.
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вересень 29, 2022
$12 млрд для України – деталі від сенаторів США. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 29, 2022
CША оголосили новий пакет військової допомоги Україні. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 27, 2022
«Ці землі – Україна» - генсек НАТО про псевдореферендуми. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 26, 2022
Час-Тайм. CША відповіли на ядерний шантаж Путіна та псевдореферендуми
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вересень 23, 2022
Міжнародна реакція на «фальшиві референдуми» РФ в Україні. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 22, 2022
Звільнення полонених. Інтерв’ю з родичами. Реакція США. ЧАС-ТАЙМ