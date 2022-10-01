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Студія Вашингтон

Відповідь США на спробу анексії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Відповідь США на спробу анексії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Відповідь США на спробу анексії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Студія Вашингтон. Сполучені штати запровадили нові санкції проти Росії через оголошення про незаконну анексію українських територій. Джо Байден заявив: нинішні дії Кремля не мають жодної легітимності.

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