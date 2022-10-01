Відповідь США на спробу анексії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Випуски
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вересень 30, 2022
Сенатори – про реакцію США на ядерні погрози РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 29, 2022
США готують санкції проти РФ за псевдореферендуми. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 28, 2022
Додаткова допомога Україні на $12 млрд – що відомо. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 27, 2022
Як у США реагують на організацію псевдореферендумів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 23, 2022
Засідання Радбезу ООН щодо України – головні заяви. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 22, 2022
Ми будемо солідарними з Україною - Байден в ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН