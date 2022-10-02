МАГАТЕ закликає Росію звільнити директора ЗАЕС Мурашова. Наступного тижня директор МАГАТЕ їде у Київ і Москву

Голова Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликав Росію звільнити Ігоря Мурашова, затриманого директора Запорізької АЕС, що перебуває під контролем російських військ.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив надію, що пан Мурашов безпечно та швидко повернеться до своєї сім'ї та зможе відновити свої важливі функції на заводі", - повідомило агентство в Twitter.

МАГАТЕ пише, що "зв’язалося з відповідними органами, щоб отримати роз’яснення щодо його тимчасового затримання", яке "мало дуже значний вплив на нього та стандарти ядерної безпеки".

"Таке затримання будь-якого представника персоналу станції само по собі буде джерелом серйозного занепокоєння, а також через його психологічний вплив і тиск на решту персоналу, що завдає шкоди ядерній безпеці", – йдеться у заяві Гроссі. - "Його відсутність у зв’язку з виконанням обов’язків також має негайний і серйозний вплив на прийняття рішень щодо гарантування безпеки підприємства".

Проти ночі суботи національне підприємство України "Енергоатом" повідомило про викрадення Мурашова. Автівку Мурашова "зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі", йдеться у заяві.

Там також підкреслено: "Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою – він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції".

Росіян в "Енергоатомі" закликали "припинити акти ядерного тероризму", а МАГАТЕ - сприяти звільненню Мурашова.

Експерти вашингтонського Інституту дослідження війни вважають дії окупаційних сил РФ підготовкою "для взяття на себе юридичної відповідальності" за ЗАЕС. "Затримання Мурашова та «юридичний» процес передачі контролю над ЗАЕС «Росатому» є свідченням того, що російська влада, ймовірно, намагатиметься використати свій контроль над ЗАЕС для тиску на Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з метою легітимізації незаконної російської анексії окупованих територій України, змусивши її визнати законний контроль Росії над ЗАЕС", - зазначено в оцінці оглядачів.

Російські медіа повідомляють про пришвидшення процесу "переходу станції під керівництва Росатому" після незаконної анексії РФ українських областей.

Раніше "Голос Америки" повідомляв про те, що МАГАТЕ виступає за встановлення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС і закликає "зробити все від нас залежне, щоб запобігти ядерній аварії, яка призвела б до більшої трагедії і страждань". Задля переговорів про зону безпеки Гроссі має заплановані на наступний тиждень візити до Москви та Києва.