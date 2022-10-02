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МАГАТЕ закликає Росію звільнити директора ЗАЕС Мурашова. Наступного тижня директор МАГАТЕ їде у Київ і Москву
Голова Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликав Росію звільнити Ігоря Мурашова, затриманого директора Запорізької АЕС, що перебуває під контролем російських військ.
"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив надію, що пан Мурашов безпечно та швидко повернеться до своєї сім'ї та зможе відновити свої важливі функції на заводі", - повідомило агентство в Twitter.
МАГАТЕ пише, що "зв’язалося з відповідними органами, щоб отримати роз’яснення щодо його тимчасового затримання", яке "мало дуже значний вплив на нього та стандарти ядерної безпеки".
"Таке затримання будь-якого представника персоналу станції само по собі буде джерелом серйозного занепокоєння, а також через його психологічний вплив і тиск на решту персоналу, що завдає шкоди ядерній безпеці", – йдеться у заяві Гроссі. - "Його відсутність у зв’язку з виконанням обов’язків також має негайний і серйозний вплив на прийняття рішень щодо гарантування безпеки підприємства".
Проти ночі суботи національне підприємство України "Енергоатом" повідомило про викрадення Мурашова. Автівку Мурашова "зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі", йдеться у заяві.
Там також підкреслено: "Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою – він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції".
Росіян в "Енергоатомі" закликали "припинити акти ядерного тероризму", а МАГАТЕ - сприяти звільненню Мурашова.
Експерти вашингтонського Інституту дослідження війни вважають дії окупаційних сил РФ підготовкою "для взяття на себе юридичної відповідальності" за ЗАЕС. "Затримання Мурашова та «юридичний» процес передачі контролю над ЗАЕС «Росатому» є свідченням того, що російська влада, ймовірно, намагатиметься використати свій контроль над ЗАЕС для тиску на Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з метою легітимізації незаконної російської анексії окупованих територій України, змусивши її визнати законний контроль Росії над ЗАЕС", - зазначено в оцінці оглядачів.
Російські медіа повідомляють про пришвидшення процесу "переходу станції під керівництва Росатому" після незаконної анексії РФ українських областей.
Раніше "Голос Америки" повідомляв про те, що МАГАТЕ виступає за встановлення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС і закликає "зробити все від нас залежне, щоб запобігти ядерній аварії, яка призвела б до більшої трагедії і страждань". Задля переговорів про зону безпеки Гроссі має заплановані на наступний тиждень візити до Москви та Києва.
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Воєнна ескалація у світі: Північна Корея без попередження запустила балістичну ракету над Японією
З ранку вівторока, 4-го жовтня, уряд Японії провів часткову евакувацію жителів північних префектур Хоккайдо та Аоморі. Причиною став запуск неідентифікованої балістичної ракети, яка пролетіла над Японією. Ракету випустили зі сторони КНДР, без попередження. Аналогічний запуск світ спостерігав 5 років тому, у 2017му.
Хірокадзу Мацуно, генсекретар Кабінету міністрів Японії, повідомив журналістам, що ракету було запущено о 7:22 ранку, а через 22 хвилини вона впала в Тихий океан за межами виключної економічної зони Японії.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього ж дня відзначає рік перебування на посаді глави держави, назвав запуск "обурливим" актом. Пізніше міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада додав, що ракета перебувала у повітрі над Японією приблизно одну хвилину.
Реакція США
Речниця Ради національної безпеки США Едрієнн Уотсон назвала дії КНДР "небезпечними і безрозсудними" , такими, що свідчать про "явне ігнорування резолюцій Ради безпеки ООН та міжнародних норм безпеки".
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Республіки Корея, Пак Чіном, та міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасом. Посадовці рішуче засудили цей запуск та його "глибокі дестабілізуючі наслідки для регіону". Блінкен підкреслив, що зобов’язання США щодо захисту Республіки Корея та Японії залишаються незмінними. Він також підтвердив важливість продовження тісної тристоронньої співпраці, щоб "притягнути КНДР до відповідальності за неприйнятну поведінку".
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) назвав снаряд балістичною ракетою середньої дальності (IRBM), запущеною з північного району Джаганг у Північній Кореї. За їхніми даними, ракета пролетіла 4500 км на висоті 970 км. За словами міністра оборони Японії Ясукадзу Хамадами, ракета приземлитися у водах приблизно за 3200 кілометрів на схід від Японії. Для порівняння, американський острів Гуам, де розташована стратегічна військово-морська база США, знаходиться за 3380 кілометрів від КНДР.
Ризики та наслідки таких тестувань
За словами генсекретаря кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, ракета пролетіла над регіоном Тохоку, де проживає понад 8 мільйонів людей. Такий неоголошений запуск становить загрозу не лише для місцевих мешканців, але й для літаків і кораблів на шляху ракети, оскільки вони не отримали попередження, щоб завчасно уникнути цього району.
"Для японців це виглядає як порушення їхнього суверенітету, — пояснює Джеффрі Льюїс, директор Східноазійської програми нерозповсюдження ядерної зброї в центрі CNS в коментарі для "CNN". — Якби Росія випустила ракету над штатом Флорида, у нас би був серцевий напад".
Експерт вважає, що такий запуск свідчить про амбіції Кім Чен Ина щодо розробки потужнішого озброєння, а також аналогічних запусків у майбутньому.
Тестування КНДР
Востаннє Північна Корея випробовувала ракету Hwasong-12 IRBM наприкінці січня цього року. Нинішній запуск перевищив попередню дальність. IRBM Hwasong-12 також були випробувані в серпні та вересні 2017 року.
Останніми днями на Корейському півострові зростає напруженість. Пхеньян випустив балістичні ракети малої дальності, 25-го, 28-го, 29-го вересня та 1-го жовтня. Нинішнє випробування ракети більшої дальності стало для КНДР п'ятим за 10 днів.
Останній запуск відбувся після спільних військово-морських навчань США та Південної Кореї з використанням ядерного авіаносця USS Ronald Reagan. Ці тренування відновилися вперше за п'ять років. Також вперше з 2017 року відбулись тристоронні протисубмаринні військові навчання з Японією поблизу узбережжя Південної Кореї.
Можливе повернення до ядерних випробувань
Великою ймовірністю, на думку експертів, залишається повернення Пхеньяну до ядерних випробувань. Розвідувальне агентство Південної Кореї минулого тижня повідомило, що 7-ме ядерне випробування може відбутись між 16-м жовтня – першим днем Національного з’їзду Комуністичної партії Китаю – і 8-м листопада, датою проміжних виборів у США.
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль в суботу, 1-го жовтня, застеріг Північну Корею від будь-яких ядерних провокацій. Він заявив, що союзники будуть готові надати "рішучу та переважаючу" відповідь, якщо КНДР вирішить застосувати ядерну зброю.
У статті використані матеріали центрального сервісу "Голосу Америки", CNN.
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Історія родини біженців з Криму, які переїхали до США за програмою "Uniting for Ukraine". Відео
Земфіра та Алідін разом із трьома дітьми переїхали до США за програмою для українських біженців "Uniting for Ukraine".
- Reuters
- Голос Америки
ЗМІ: США надішлють в Україну ще 4 HIMARS, боєприпаси та міни - новий пакет допомоги на 625 млн.доларів
Наступний пакет допомоги Україні у сфері безпеки від адміністрації Байдена включатиме чотири пускові установки високомобільних артилерійських ракет (HIMARS), боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на два джерела, поінформовані про пакет допомоги США у 625 мільйонів доларів.
Як очікується, про цю допомогу США оголосять у вівторок, 4 жовтня. Розпорядження президента Байдена (PDA) дозволяє США швидко передавати товари та послуги без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.
Чотири пускові установки HIMARS і відповідні ракети, близько 200 протимінно-стійких машин із захистом від засідки (MRAP), а також боєприпаси для гаубиць і мін можуть бути відправлені в Україну вже найближчими днями.
Цей пакет допомоги є першим пакетом допомоги від уряду США у новому фінансовому році, що почався 1 жовтня. Наразі цей пакет функціонує в рамках тимчасового фінансування та дозволяє президенту Джо Байдену використати до 3,7 мільярдів доларів для передачі зброї Україні до середини грудня.
Минулого тижня Сполучені Штати оприлюднили пакет озброєнь для України вартістю 1,1 мільярда доларів, який включав 18 пускових систем високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS), супутні боєприпаси, безпілотники і радіолокаційні системи.
Минулотижневий пакет допомоги був фінансований Ініціативою сприяння безпеці в Україні (USAI). Це означає, що уряд має закуповувати зброю з виробництв, а не вилучати її з наявних запасів зброї в США.
Точність і велика дальність пускових установок HIMARS виробництва Lockheed Martin, які наразі використовуються в Україні, дозволили Києву зменшити артилерійську перевагу Росії.
Чиновники, які виступили на умовах анонімності, повідомили, що вартість та вміст пакету зі зброєю може змінюватися до останньої хвилини.
Разом із цим пакетом допомоги, загальна сума допомоги Україні з боку США у секторі безпеки складе 16,8 мільярдів доларів з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
У статті використано матеріали Reuters, центрального відділу "Голосу Америки".
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Глава ЦРУ: Росія не отримала від Китаю очікуваної допомоги для війни в Україні, а Путін "впертий у власних судженнях"
Президент Росії Володимир Путін може стати "небезпечним і безрозсудним", якщо він почувається загнаним у кут. Про це директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернз заявив в інтерв'ю телеканалу CBS.
Відповідаючи на запитання, чи останні успіхи України зі звільнення окупованих російськими військами територій непокоять Путіна, Бернз сказав: "Він має бути занепокоєний, і не лише через те, що відбувається на полі бою в Україні, що відбувається у нього вдома й що відбувається на міжнародній арені [...] Він стояв поруч із Сі Цзіньпіном минулого лютого просто перед початком війни, вони проголосили дружбу без обмежень. Що ж, як виявляється, ця дружба має певні обмеження".
Бернз сказав, що Китай дещо притих із підтримкою Росії у її війні в Україні, наголошучи, що хоча Росія не отримала від Китаю очікуваної військової допомоги для повномастшабного вторгнення в Україну, Путін все одно "вперто впевнений у власних судженнях" й має "хибне припущення, що він може впоратися і проти українців, і проти США, і проти Заходу".
Щодо того, наскільки уважно Китай стежить за війною в Україні, Бернз сказав, що Сі дивиться за цим, "як яструб".
"Думаю, він певним чином протверезів від поганих успіхів у російських військовиків", - зауважив директор ЦРУ, говорячи також про плани Китаю щодо вторгнення на Тайвань, - "китайське керівництво також дивиться на те, що стається, коли ти починаєш вторгнення, й люди, до яких ти здійснюєш вторгнення, протистоять із великою відвагою і завзяттям".
4 жовтня Кремль повідомив, що вже нині Путін "ймовірно" підпише закон про незаконну анексію РФ чотирьох окупованих українських областей, пише Reuters.
США, ЄС, Велика Британія, Канада, решта країн "Групи семи", Україна та низка провідних держав світу назвали це кричущим порушенням ключових положень Статуту ООН. Чимало країн запровадили щодо Кремля черговий раунд санкцій та оголосили про додаткову допомогу Києву у протистоянні з російськими військами.
У статті використано матеріали CBS News, Reuters
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Союз українок Америки: історія та значення організації для української громади у США. Відео
Союз українок Америки – одна з найстаріших організацій, заснованих українською громадою в імміграції. Цього року вона святкує 97-ту річницю створення.
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