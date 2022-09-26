"Це можливо. Це повинно статись", - директор МАГАТЕ про зону безпеки довкола ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) готове до переговорів щодо встановлення зони ядерної безпеки довкола захопленої російськими військами Запорізької АЕС, повідомив голова агентства Рафаель Гроссі під час 66-ї генеральної конференції країн-учасниць МАГАТЕ у Відні.

"Розглядається відповідний план. Минулого тижня я мав можливість розпочати консультації з Україною та Російською Федерацією щодо встановлення зони ядерної безпеки Запорізької АЕС. Це можливо. Це повинно статись. І я готовий продовжувати ці перемовини із обома країнами цього тижня", - сказав Гроссі.

Виступаючи перед делегатами на конференції він також підкреслив: "Як сказав Генеральний секретар [ООН - ред.], ця війна повинна припинитися. Але перш ніж це станеться, ми повинні, і тут виступає МАГАТЕ, ми повинні зробити все від нас залежне, щоб запобігти ядерній аварії, яка призвела б до більшої трагедії і страждань".

Він також відкрив засідання Асамблеї МАГАТЕ і розпочав обговорення щодо безпеки ЗАЕС із американською стороною: "Розпочав тиждень конференції країн МАГАТЕ з перемовин із заступницею держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс. У центрі уваги – термінове створення зони ядерної безпеки та захисту на Запорізькій АЕС. Робота з гарантування безпеки ядерних об’єктів України залишається пріоритетом, і підтримка США високо цінується".

Тим часом, виступаючи на конференції МАГАТЕ, міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм вкотре підкреслила "непохитну підтримку уряду та народу України" з боку Вашингтона та його "відданості безпеці та захисту українських ядерних об'єктів під час варварського вторгнення Росії".

Дії Росії вона назвала "безрозсудними і безвідповідальними", адже Кремь ігнорує положення угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, зокрема, ставлячи під загрозу українські ядерні об'єкти й озвучуючи погрози ядерною зброєю Європі. "Ми закликаємо Росію негайно вивести війська з України та припинити бойові дії поблизу українських атомних об'єктів", - сказала Гренголм.

Також очільниця Міненерго США підкреслила, що атомна енергетика - це найкраще джерело чистої від вуглецю енергії, "безпечне, чисте і надійне". За її словами, атомна енергетика - це рішення, що забезпечить енергетичну незалежність для країн, які "перебувають у заручниках в російських викопних джерел енергії".

Зупинити ядерний тероризм з боку РФ делегатів, виступаючи на засіданні МАГАТЕ, закликав в. о. голови Держатомрегулювання України Олег Коріков. Як повідомляє прес-служба відомства, він наголосив, що Росія, незважаючи на статуси ядерної держави і постійного члена Ради Безпеки ООН, здійснила окупацію Запорізької АЕС і Чорнобильської АЕС, продовжує обстріли з важкого озброєння ядерних об’єктів, піддає тортурам співробітників ЗАЕС і здійснює запуски крилатих ракет над майданчиками атомних електростанцій.

"Через дії РФ увесь світ сьогодні поставлений на межу ядерної катастрофи, наслідки якої будуть глобальними і спрогнозувати їх наразі неможливо", - сказав Коріков.

Росія відкидає звинувачення й покладає відповідальність за обстрілах ЗАЕС на Україну.

Як повідомляв "Голос Америки", за словами Гроссі, Україна та Росія зацікавлені у пропозиції МАГАТЕ створити зону безпеки навколо окупованої від 4 березня російськими військами ЗАЕС, він описав це як припинення вогню.

При цьому Американський Інститут дослідження війни заявляв, що переговори для створення зони безпеки довкола найбільшої в Європі атомної електростанції "навряд чи суттєво покращать ситуацію" через те, що "російські сили можуть використати переговори як можливість влаштувати подальші провокації на ЗАЕС і звинуватити українські війська у загрозі безпеці АЕС, як вони неодноразово робили в минулому", - пише "Радіо Свобода".

Раніше МАГАТЕ опублікувало доповідь за підсумками місії на ЗАЕС напочатку вересня. У ній ішлося, зокрема, про необхідність "терміново вжити проміжних заходів, щоб уникнути ядерного інциденту, який може статися через бойові дії".

У статті використано матеріали Reuters, AP, "Радіо Свобода"