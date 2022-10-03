Брифінг Голосу Америки. США відреагували на успіх України в Лимані

Брифінг Голосу Америки - наживо. Міністр оборони США Ллойд Остін привітав перемогу українських військових в Лимані, заявивши, що цей успіх українців на полі бою створить нові дилеми для російської армії. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.