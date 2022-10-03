Інтерв’ю з Рустемом Умєровим: про деталі переговорів щодо обміну та зусилля з повернення усіх полонених. Союз українок Америки: історія та значення організації для української громади у США.
Час-Тайм. Танки для України: які потрібні, хто може надати і коли?
Випуски
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вересень 30, 2022
Реакції на незаконну спробу анексії українських територій РФ.ЧАС-ТАЙМ
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вересень 29, 2022
$12 млрд для України – деталі від сенаторів США. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 29, 2022
CША оголосили новий пакет військової допомоги Україні. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 27, 2022
«Ці землі – Україна» - генсек НАТО про псевдореферендуми. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 26, 2022
Час-Тайм. CША відповіли на ядерний шантаж Путіна та псевдореферендуми
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вересень 23, 2022
Міжнародна реакція на «фальшиві референдуми» РФ в Україні. ЧАС-ТАЙМ