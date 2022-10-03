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Час-Тайм. Танки для України: які потрібні, хто може надати і коли?

Час-Тайм. Танки для України: які потрібні, хто може надати і коли?
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Час-Тайм. Танки для України: які потрібні, хто може надати і коли?

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В ефірі с. Європейські країни посилюють дипломатичний тиск на Москву. Танки для України: наскільки важливе саме це озброєння для успіху українських військ на цьому етапі війни, і чи можуть США допомогти зрушити процес?

Інтерв’ю з Рустемом Умєровим: про деталі переговорів щодо обміну та зусилля з повернення усіх полонених. Союз українок Америки: історія та значення організації для української громади у США.

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