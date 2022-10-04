Деталі переговорів щодо обміну. Інтерв’ю з Умєровим. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Командири гарнізону Маріуполь, яких нещодавно повернули з російського полону, змогли зустрітись із своїми родинами - вперше після свого звільнення. Інтерв’ю з Рустемом Умєровим: про деталі переговорів щодо обміну та зусилля з повернення усіх полонених.