Брифінг Голосу Америки. Пентагон оцінив наступ ЗСУ на півдні та сході України
Брифінг Голосу Америки - наживо. В Пентагоні заявили, що Україна рухається до досягнення своїх воєнних цілей, і США будуть підтримувати її на цьому шляху і надалі. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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