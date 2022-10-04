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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Пентагон оцінив наступ ЗСУ на півдні та сході України

Брифінг Голосу Америки. Пентагон оцінив наступ ЗСУ на півдні та сході України
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Брифінг Голосу Америки. Пентагон оцінив наступ ЗСУ на півдні та сході України

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Брифінг Голосу Америки - наживо. В Пентагоні заявили, що Україна рухається до досягнення своїх воєнних цілей, і США будуть підтримувати її на цьому шляху і надалі. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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