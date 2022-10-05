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Рішення про суверенітет України - за українцями - Білий дім щодо дописів Ілона Маска у Twitter
Вирішувати питання про суверенітет України повинні українці. Так прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр відповіла напередодні на запитання журналістів щодо дописів американського мільярдера Ілона Маска у Twitter.
"Ми не будемо говорити про Україну без України. Це їхнє рішення, коли йдеться про будь-яку дипломатію чи переговори щодо цього. І тому я залишаю це українському народу, - підкреслила Жан-П'єр. - Ми будемо поруч з українцями, коли вони борються за свій власний - за свій суверенітет [...] рішення про суверенітет, про свободу, про демократію будуть приймати разом з ними".
Днями мільярдер і засновник компанії SpaceX написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а "Крим формально стає частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)".
Президент України Володимир Зеленський зробив своє опитування у соцмедіа: "Який Ілон Маск вам подобається більше? - 1. Той, який підтримує Україну. 2. Той, який підтримує РФ".
Пізніше у відповідь на допис Маск заявив: "Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу".
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ілон Маск висловлював підтримку Україні, але й співчуття "великим людям Росії", які "не бажають" війни, згадує "Радіо Свобода".
Також раніше "Голос Америки" повідомляв, що Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військовиків.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
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Прем'єр-міністерка Литви: «Україна непереможна. Українська хоробрість змінює світ»
«Українська хоробрість змінює світ», - заявила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте на Безпековому форумі у Варшаві. Під час форуму народу України вручили нагороду «Лицар Свободи» за протистояння російській агресії. Від імені народу України її отримала перша леді Олена Зеленська.
Україна показала усьому світові, що «друга найпотужніша армія світу» виявилася неспроможною перед мужністю та відвагою волелюбного народу.прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте
«Сьогодні я можу сказати з абсолютною впевненістю: Україна непереможна. […] Україна показала усьому світові, що «друга найпотужніша армія світу» виявилася неспроможною перед мужністю та відвагою волелюбного народу. Ті, хто волів закрити очі, зараз чітко побачили, що народ України буде відстоювати кожен дюйм своєї території і право кожної дитини України рости на вільній та незалежній батьківщині», - заявила прем'єр-міністерка Литви.
Премію «Лицаря Свободи» вручає польський Фонд Казимира Пуласького видатним діячам, які сприяли популяризації цінностей генерала Пуласького, а саме свободи, справедливості та демократії. Цього року організатори вирішили відзначити народ України.
За словами Інґріди Шимоніте, «українська хоробрість розсвітила міста по всьому світу у синьо-жовті кольори, нагадуючи, що завдяки українцям наші люди ще можуть насолоджуватися правосуддям, безпекою, правами людини та свободою, можуть планувати на майбутнє».
Прем'єр-міністерка Литви наголосила на тому, що українська хоробрість змінює світ, змушуючи кожну країну та кожну людину визначитися, на якому боці історії вона хоче бути. «Українська хоробрість робить наш континент безпечнішим, даючи поштовх політичним рішенням, які довго відкладалися через відсутність політичної волі чи амбіцій, таких як припинення енергетичної залежності від Росії, збільшення витрат на оборону, кроки вперед щодо розширення ЄС. Я лише молюся, щоб ми на Заході зберегли частку цієї мужності, щоб зберігати єдність і не тремтіти перед постійними залякуваннями Росії, енергетичним шантажем і ядерними погрозами», - додає Шимоніте.
Кожен дюйм України буде відбудовано силами народу України та з допомогою урядів цивілізованого світу та людей доброї волі в усьому світі.прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте
Прем'єр-міністерка Литви наполягає на тому, що світ має продовжувати допомагати Україні, а міжнародний трибунал має судити російських воєнних злочинців. «Кожен дюйм України буде відбудовано силами народу України та з допомогою урядів цивілізованого світу та людей доброї волі в усьому світі», - говорить прем'єр-міністерка Литви.
Нагадаємо, що президент Латвії Егілс Левітс під час безпекового форуму у Варшаві заявив, що Латвія бачить Україну у майбутньому як потужного члена НАТО. За словами Левітса, НАТО виграло б від вступу України.
«Коли прийде час, ми не просто готові, ми хочемо бачити Україну в нашому союзі. Україна, українська армія, суспільство – це єдине суспільство зараз в Європі та єдина армія, які мають досвід оборони своєї країни, - заявляє президент Латвії. Українська армія вмотивована, українське суспільство дуже вмотивоване захищати демократію. І для НАТО мати такого сильного члена було б перевагою. Ми повинні думати, як допомогти інтегруватись в належний час, звичайно, коли всі члени НАТО будуть готові до цього. Але ми бачимо Україну в майбутньому як сильного члена НАТО».
Варшавський безпековий форум – щорічна міжнародна конференція, яку в 2014 році заснував Фонд Казимира Пуласького для обміну думками між представниками урядів, аналітиків, бізнесу, міжнародних інституцій та експертів у галузі політики та оборони.
Дивіться також: «Українська хоробрість змінює світ», - заявила прем'єр-міністерка Литви на Безпековому форумі у Варшаві. Відео
Коли Україні чекати на доставку найновішого озброєння від США? Відео
Сполучені Штати оголосили новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 625 мільйонів доларів. Він включає, серед іншого, ще 4 ракетні системи підвищеної мобільності HIMARS і додаткову артилерію.
Президент Латвії: «Ми бачимо Україну в майбутньому як потужного члена НАТО»
Латвія бачить Україну у майбутньому як потужного члена НАТО. Про це заявив президент Латвії Егілс Левітс під час безпекового форуму у Варшаві. За словами Левітса, НАТО виграло б від вступу України.
«Коли прийде час, ми не просто готові, ми хочемо бачити Україну в нашому союзі. Україна, українська армія, суспільство – це єдине суспільство зараз в Європі та єдина армія, які мають досвід оборони своєї країни, - заявляє президент Латвії. Українська армія вмотивована, українське суспільство дуже вмотивоване захищати демократію. І для НАТО мати такого сильного члена було б перевагою. Ми повинні думати, як допомогти інтегруватись в належний час, звичайно, коли всі члени НАТО будуть готові до цього. Але ми бачимо Україну в майбутньому як сильного члена НАТО».
Егілс Левітс наголошує на тому, що НАТО – оборонна організація і це основа колективної безпеки. «Україна теж хоче бути членом цього оборонного союзу, тому що Україна знає, що цей союз є гарантом миру», - говорить Левітс.
Збільшення оборонних бюджетів та ідеологія Росії
На форумі йшлось і про збільшення оборонних бюджетів через Росію, яка веде війну в Європі та нехтує правами людини і міжнародними законами.
«Ми внесли додаткові 24 мільярди фунтів стерлінгів (в оборонний бюджет) безпосередньо перед тим, як Росія вторглась в Україну. Але знаєте – думаю, ми всі повинні поставити собі питання – як ми можемо дозволити собі не збільшувати витрати на оборонний бюджет?» - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
На думку Бена Воллеса, збільшення оборонних бюджетів необхідно через безпекові ризики, які створює Росія для регіону: «В Європі Росія є набагато небезпечнішим супротивником, ніж, думаю, ми всі могли собі уявити. Вона не тільки веде війну в Європі і нехтує правами людини і міжнародними законами. Ми також бачили загрози – поки що загадкові вибухи газопроводу та інші події, які відбуваються», - говорить Бен Воллес.
Про загрози Росії говорив і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький: «Для мене це не війна Путіна, як декому хочеться думати, особливо на Заході. Це війна Росії та її ідеології, її загального багажу історії і ми це знали завжди, але сьогодні ми це розуміємо більше, ніж будь-коли. Росія має змінитись значно більше, щоб вона не була загрозою для сусідів у майбутньому».
Ядерна загроза
Під час безпекового форуму також обговорювали ризики використання Росією ядерної зброї та можливі форми відповіді країн НАТО на це.
«Низка американських офіційних осіб відзначали, що вони не бачать ознак будь-якої підготовки до використання ядерної зброї, окрім безвідповідального бряцання ядерною зброєю, що нещодавно зробив Путін», - заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Втім, на його думку, країни НАТО вже мають варіанти відповіді на потенційну ядерну загрозу.
«Одна з форм відповіді, і це лише можливість, гіпотетична, полягала б у тому, що Сполучені Штати, та ймовірно інші країни, чи це буде НАТО чи об’єднання країн, важко сказати – могли б вжити заходів всередині України таким чином, що це б ще більше погіршило ситуацію Росії. Іншими словами, знищити з використанням звичайних засобів ведення війни багато потужностей Росії, які все ще існують в Україні і, можливо, навіть в Чорному морі. Тож це зробило б цю катастрофічну ситуацію ще більш жахливою для Росії», - аналізує ситуацію Девід Петреус.
"Лицар свободи"
Під час форуму народові України вручили нагороду «Лицар Свободи». Від імені народу України її отримала перша леді Олена Зеленська. «Українська хоробрість змінює світ. Сьогодні я можу сказати з абсолютною впевненістю: Україна непереможна», - заявила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте під час промови перед врученням нагороди.
«Україна показала усьому світові, що «друга найпотужніша армія світу» виявилася неспроможною перед мужністю та відвагою волелюбного народу. Ті, хто волів закривати очі, зараз можуть чітко побачити, що народ України буде відстоювати кожен дюйм своєї території і право кожної дитини України рости на вільній та незалежній батьківщині», - сказала Шимоніте.
- Голос Америки
Путін ратифікував анексію 4 окупованих областей України, поки Київ повідомляє про звільнення нових районів
Президент РФ Володимир Путін у середу, 5 жовтня, підписав федеральні закони, що ратифікують договори про анексію, або як це називає Кремль "входження" окупованих українських територій Донецької, Запорізької, Луганської, частини Миколаївської та Херсонської областей "до складу" Росії.
Раніше "договори" ратифікувала Рада Федерації. Анексію українських територій підтримали всі присутні у залі члени палати: 153 із 170.
Напердодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність, тобто відсутність юридичних наслідків актів, ухвалених в РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України. Голова офісу президента України Андрій Єрмак написав у Telegram: "Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані".
Також учора Вашингтон та Київ повідомили, що президент США Джо Байден у телефонній розмові із Зеленським запевнив, що США ніколи не визнають спробу анексувати українські землі, а також "як і раніше готові накласти серйозну плату на будь-яку організацію, яка підтримує так звану анексію Росією" і продовжуватимуть "об’єднувати світ для підтримки України у захисті демократії".
Водночас, Москва не контролює значну частину територій, про анексію яких оголосила. Київ продовжує там успішний контрнаступ і планує звільнити їх.
У середу голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про початок деокупації регіону, пише "Радіо Свобода".
А карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині.
Проте, як нині заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, "території нових регіонів РФ, тимчасово залишені російськими військовиками, будуть повернуті", а повномасштабну війну в Україні від 24 лютого Москва й досі називає "спецоперацією".
Як "Голос Америки" повідомляв напередодні, США оголосили новий пакет допомоги Україні, що включає додаткові системи HIMARS, артилерію, боєприпаси, протимінний транспорт та польове обладнання.
"Разом з нашими союзниками і партнерами з 50-ти країн світу ми доставляємо зброю та обладнання, які ефективно використовуються українськими силами в успішному контрнаступі задля повернення їхніх земель, незаконно захоплених Росією", - сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"
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