Ілон Маск обурив користувачів Твітер "мирними пропозиціями" щодо війни в Україні

Ілон Маск обурив значну частину твітер-користувачів, запропонувавши власне бачення, як має закінчитись війна в Україні.

3 жовтня американський мільярдер, засновник компаній Tesla, SpaceX та інших, написав у Твітері своє бачення "мирної угоди":

“Українсько-російський мир: провести ще одне голосування в анексованих регіонах під егодою ООН. Росія залишить (ці території - ред), якщо таким буде бажання мешканців. Крим формально стає частиною Росії, так як це було з 1783 року (до помилки Хрущова). Відновлене водопостачання в Крим. Україна лишається нейтральною”, - написав один з найбагатших бізнесменів США.

Під цим сценарієм Маск запропонував Твітер-користувачам проголосувати за його пропозицію: “так” або “ні”.

У наступному повідомлденні Маск додав, що вважає "швидше всього, таким буде кінцевий результат цієї війни". “Можливим, але малоймовірним, результатом цього конфлікту є ядерна війна”, - підсумував бізнесмен.

Чимало користувачів соціальної мережі з різних країн світу відповіли бізнесмену обуренням або незгодою.

Американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер порівняв пост Ілона Маска із тим, як міркують діти у початкових класах.

“Ця ідея нагадує мені урок суспільствознавства у четвертому класі, де ми в школі придумуємо мирний план між СРСР і США. Ми тоді вирішили, що якщо Горбачова і Рейгана змусити повечеряти один раз американською їжею, а другий раз російською, то вони стануть друзями”, відреагував на “мирний план” Маска конгресмен Кінзінгер, залишивши поруч із повідомленням український прапорець.

Пол Массаро, старший радник Гельсінської комісії при Конгресі США, запропонував Маску альтернативний сценарій закінчення війни з Росією: “Українсько-російський мир: Україна звільняє всю свою суверенну територію. Росія деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується”.

Ще один альтернативний сценарій для Ілона Маска пропонує депутат польського Сейму Цезари Томчик.

“Мир між "Теслою" та "Фордом": Я пропоную, щоб Тесла віднині належала Форду, врешті решт автомобілі раніше здебільшого належали Форду. А космічна складова компанії Ілона Маска буде вирішена на референдумі під егідою ООН”, - пише у відповідь польський депутат від “Громадянської платформи”.

Український дипломат Андрій Мельник, який останні 8 років був послом України у Німеччині, і залишив посаду у липні цього року, запропонував "дуже дипломатичну" відповідь на пропозиуцю Маска: “Ідіть до дідька - моя дуже дипломатична відповідь вам”.

Радник НАК "Нафтогазу" Олександр Щерба намагається пояснити Ілону Маску, що війна - це про людей, а не про території. “Це про геноцид української мови, культури! Те, що для вас є миром, для них - знищене, покалічене життя. Це про те, щоб не дозволити новому Гітлеру досягнути свого. Не можу повірити, що ви це написали”.

Співробниця Центру з аналізу Європейської політики Ольга Лаутман називає позицію Маска “повторенням кремлівської пропаганди”.

“Боже мій! Чи потрібно Ілону повторювати кремлівську пропаганду на тему, в якій він абсолютно не тямить? Чому він відбілює незаконне вторгнення Росії, кампанію геноциду? Абсурдно, як сьогодні всі стали “експертами” з питань Росії, і дехто штовхає Україну, щоб вона поступилася територією”, - алізує американська експертка Лаутман.

Сергій Притула, волонтер і політик, закидає Маску пробіли у знаннях з історії. “Ілоне, чоловіче, здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські. Сподіваюся, ви не це мали на увазі”.

Українська письменниця Оксана Забужко, не підбираючи цензурних слів, реагує словами, які означають: “Чи ви там з глузду з’їхали?”

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на висловлювання Ілона Маска.

На твітер-сторінці глава української держави запропонував користувачам власне опитування: "Який Ілон Маск вам подобається більше?" І запропонував два варіанти відповіді: "Той, хто підтримує Україну" та "Той, хто підтримує Росію".

Між тим, частина користувачів Твітера погодилися із "мирними" пропозиціями Маска. Станом на пізній вечір в Україні, 36,8% респондентів підтримали пропозиції бізнесмена, 63,2% відповіли негативно.

Як повідомляв Голос Америки, в квітні цього року урядова агенція США з міжнародного розвитку (USAID) оголосила про відправлення урядові України 5000 терміналів супутникового швидкісного інтернету Starlink, які виробляє компанія Ілона Маска SpaceX.

Reuters пише, що 3667 терміналів були надані компанією безкоштовно (за кошт компанії Маска), решту ж - 1333 термінали - було придбано коштом USAID та волонтерів.

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