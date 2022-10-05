«Україна переможе». Головне з безпекового форуму у Варшаві. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Варшавський безпековий форум відбувається у той час, як українські військові продовжують здійснювати успішний контрнаступ. Як реагують на найостанніші успіхи українців учасники форуму? Що пропонують робити, аби запобігти потенційній ядерній загрозі від Росії? Включення Мирослави Гонгадзе з Варшави. У межах форуму народу України вручили Премію лицаря свободи. Як війна вплинула на українську економіку, і скільки часу та грошей потрібно на її відновлення. Притулок для українських біженців в Каліфорнії: історії переселенців. Американські вчені прийшли на допомогу українським дітям-сиротам.
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