«Україна переможе». Головне з безпекового форуму у Варшаві. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Варшавський безпековий форум відбувається у той час, як українські військові продовжують здійснювати успішний контрнаступ. Як реагують на найостанніші успіхи українців учасники форуму? Що пропонують робити, аби запобігти потенційній ядерній загрозі від Росії? Включення Мирослави Гонгадзе з Варшави. У межах форуму народу України вручили Премію лицаря свободи. Як війна вплинула на українську економіку, і скільки часу та грошей потрібно на її відновлення. Притулок для українських біженців в Каліфорнії: історії переселенців. Американські вчені прийшли на допомогу українським дітям-сиротам.