Брифінг Голосу Америки. Росія програла війну за мобілізацію - екс-голова ЦРУ

Брифінг Голосу Америки - наживо. Часткова мобілізація призвела до того, що з Росії виїхало більше чоловіків, ніж пішло до призовних пунктів, - екс-голова ЦРУ Девід Петреус. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.