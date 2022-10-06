Брифінг Голосу Америки. Росія програла війну за мобілізацію - екс-голова ЦРУ
Брифінг Голосу Америки - наживо. Часткова мобілізація призвела до того, що з Росії виїхало більше чоловіків, ніж пішло до призовних пунктів, - екс-голова ЦРУ Девід Петреус. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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