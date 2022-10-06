"Світ потребує амбітної відповіді" на виклики, спричинені війною РФ в Україні та пандемією - міністр фінансів США

"Шок від пандемії та російської війни струсонув світову економіку, але зараз не час відступати, світ потребує амбітної відповіді на всі наші проблеми", - заявила міністр фінансів США Дженнет Єллен.

Війна призвела до різких коливань цін на продукти харчування, енергресурси та добрива далеко поза межами регіону, зауважила Єллен у промові в американському Центрі глобального розвитку в четвер.

"Раніше цього року президент Путін розв'язав жорстоку війну проти України, - заявила посадовиця. - Людські жертви - надзвичайні. Шахрайська спроба Путіна анексувати суверенну територію України - останній приклад його повної зневаги до Статуту ООН і мирних країн усюди".

Єллен закликала країни об'єднати зусилля, щоб допомогти стримувати основні виклики, включаючи зростання цін на енергоресурси, ризики для продовольчої безпеки, боргової кризи та інше.

Серед заходів із стримування цін на енергоресурси Єллен назвала намір "Групи семи" та ЄС встановити "цінову стелю" на російську нафту, що обмежить можливості торгувати російською нафтою за ціною вище встановленої, і, за задумом союзників, не дозволить Путіну отримувати надприбутки від нафтоторгівлі.

"Мета цього заходу - дозволити нафті йти на глобальні ринки за більш низькою ціною, що створить переваги для країн з малим і середнім доходом, а також обмежить надходження, які використовує Путін в своїй незаконній війні", - додала Єллен.

Відмова від викопного палива здатна як вирішити проблему завищених цін на енергоресурси, так і сприяти подоланню зміни клімату.

Єллен також оголосила про надання позики обсягом 950 мільйонів доларів у Фонд чистих технологій, який має прискорити перехід країн з вугілля на більш екологічно чисті енергоресурси.

Промова прозвучала перед засіданням Світового банку та МВФ, запланованих на наступний тиждень.

В статті використано матеріали Reuters, AP.