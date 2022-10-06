Саміт Європейської політичної спільноти. Головне для України. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час Тайм. "Україна переможе, тому що правда на їхньому боці" - з таким посланням прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала відкрив перший саміт Європейської політичної спільноти у Празі. Волонтер Денис Мінін допомагає евакуювати людей з окупованого Маріуполя - як йому вдалося організувати всю логістику. Інтерв’ю з автором книги “Операція Відплата” Любомиром Луцюком: про те, як російські агенти в Америці поширювали дезінформацію про українців: Аби допомагати Україні, не обов'язково бути українцем - мер невеликого міста у Нью-Джерсі доводить це власним прикладом. Українські організації Колорадо та місцевий жіночий велосипедний клуб влаштували благодійні перегони у Денвері на підтримку України.