Благодійні перегони у Денвері на підтримку України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Українські організації Колорадо та місцевий жіночий велосипедний клуб влаштували благодійні перегони у Денвері на підтримку України. Для глядачів волонтери влаштували виставку речей, які регулярно відсилають в Україну, аби американці краще усвідомлювали потреби.
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