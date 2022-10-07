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Студія Вашингтон

Благодійні перегони у Денвері на підтримку України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Благодійні перегони у Денвері на підтримку України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Благодійні перегони у Денвері на підтримку України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Українські організації Колорадо та місцевий жіночий велосипедний клуб влаштували благодійні перегони у Денвері на підтримку України. Для глядачів волонтери влаштували виставку речей, які регулярно відсилають в Україну, аби американці краще усвідомлювали потреби.

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