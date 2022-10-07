Байден: ядерна загроза - найвища з часів Кубинської кризи. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Нобелівська премія миру: перші коментарі лауреатів, експертів про важливість визнання захисту цінностей свободи і прав людини. Сполучені Штати не бачать причин для зміни своєї ядерної позиції. Чим Африка важлива для України? Зруйновані школи та дитсадки: як громада села Богданівка під Києвом намагається нормалізувати життя. У Лос-Анджелесі відбувся показ автентичного українського вбрання.
Випуски
-
-
жовтень 05, 2022
«Україна переможе». Головне з безпекового форуму у Варшаві. ЧАС-ТАЙМ
-
жовтень 04, 2022
Ще 4 HIMARS і не тільки: новий пакет допомоги США Україні. ЧАС-ТАЙМ
-
жовтень 03, 2022
Час-Тайм. Танки для України: які потрібні, хто може надати і коли?
-
вересень 30, 2022
Реакції на незаконну спробу анексії українських територій РФ.ЧАС-ТАЙМ
-
вересень 29, 2022
$12 млрд для України – деталі від сенаторів США. ЧАС-ТАЙМ