Байден: ядерна загроза - найвища з часів Кубинської кризи. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Нобелівська премія миру: перші коментарі лауреатів, експертів про важливість визнання захисту цінностей свободи і прав людини. Сполучені Штати не бачать причин для зміни своєї ядерної позиції. Чим Африка важлива для України? Зруйновані школи та дитсадки: як громада села Богданівка під Києвом намагається нормалізувати життя. У Лос-Анджелесі відбувся показ автентичного українського вбрання.