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Байден: ядерна загроза - найвища з часів Кубинської кризи. ЧАС-ТАЙМ

Байден: ядерна загроза - найвища з часів Кубинської кризи. ЧАС-ТАЙМ
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Байден: ядерна загроза - найвища з часів Кубинської кризи. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Нобелівська премія миру: перші коментарі лауреатів, експертів про важливість визнання захисту цінностей свободи і прав людини. Сполучені Штати не бачать причин для зміни своєї ядерної позиції. Чим Африка важлива для України? Зруйновані школи та дитсадки: як громада села Богданівка під Києвом намагається нормалізувати життя. У Лос-Анджелесі відбувся показ автентичного українського вбрання.

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