Зеленський закликав Макрона і Шольца допомогти з протиракетною обороною Україні після хвилі російських ударів

Українські керівники закликали міжнародну спільноту збільшити військову допомогу Україні і зокрема надати додаткові системи протиракетного захисту у відповідь велику хвилю бомбардувань українських міст.

Збройні сили України повідомили, що зранку 10 жовтня Росія випустила по українських містах понад 80 ракет, і що понад сорок з них були збиті протиповітряною обороною.

Центр Києва зазнав масованого бомбардування вперше за час російської війни - двома днями по тому, як стався вибух на керченському мосту, який став важливим шляхом зокрема військового постачання з Росії до окупованого українського Кримського півострова.

Президент Володимир Зеленський також сказав, що ракети і дрони вразили житлові масиви та об’єкти життєзабезпечення на Харківщині, Сумщині, на Запоріжжі, у Кропивницькому, Дніпрі, на Житомирщині, Хмельниччині, Вінниччині, Івано-Франківщині, Львівщині.

Повідомлено про загибель людей, поранення і руйнування.

Зеленський повідомив, що телефонував президентові Франції Еммануелю Макрону, а також розмовляв з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, яка зараз головує в Групі семи, і що вони домовилися про виступ українського президента на терміновому засіданні групи.

«Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури», - написану у повідомленні від імені українського президента в Твіттері.

Ракети над Молдовою

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску повідомив, що його уряд викликав російського посла у Кишиневі з вимогами надати пояснення прольоту принаймні трьох крилатих ракет запущених з російських кораблів у Чорному морі, які пролетіли на територією Молдови до українських міст.

«Росія повинна припинити вбивства», - заявив молдовський міністр.

Речник українських військово-повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що зранку 10 жовтня росіяни запустили по Україні 83 ракети і що понад 45 з них були збиті.

Українські військові кажуть, що Росія застосовувала крилаті ракети наземного, повітряного і морського базування зокрема з території Росії та Білорусі і з літаків над Каспійським морем та з кораблів у Чорному морі.

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