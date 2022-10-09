США продовжуватимуть надавати Україні зброю - Кірбі

Білий дім у неділю заявив, що продовжуватиме постачати Україні зброю, але відмовився дати прямий коментар щодо вибуху, що пошкодив Кримський міст, повідомляє агентство Рейтер.

«Насправді нам нема чого додати до повідомлень про вибух на мосту, – сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, виступаючи на каналі ABC. – Що я можу сказати, то це те, що пан Путін почав цю війну і пан Путін може закінчити її сьогодні ж, просто вивівши свої війська з країни».

Він додав, що Путін не продемонстрував жодного зацікавлення у переговорах.

«Навпаки. Мобілізуючи сотні тисяч резервістів, політично анексуючи, чи принаймні спробувавши анексувати чотири регіони України, він показав всі ознаки того, що він посилює (агресію-ред. ГА)», - сказав Кірбі.

Саме тому, зазначив він, США перебувають у постійному контакті з українцями та продовжуватимуть надавати їм безпекову допомогу.

Кірбі також зазначив, що США не мають інформації, що Путін прийняв рішення використати ядерну зброю, і що США не мають причин змінювати свої стратегічні позиції.

«Президент зважує високі ставки, які наразі на кону, коли є держава, яка має сучасну ядерну потужність, а лідер цієї держави використовує безвідповідальну риторику так, як її використовує Путін», - сказав Кірбі.

В матеріалі використані джерела Рейтер.