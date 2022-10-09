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США продовжуватимуть надавати Україні зброю - Кірбі
Білий дім у неділю заявив, що продовжуватиме постачати Україні зброю, але відмовився дати прямий коментар щодо вибуху, що пошкодив Кримський міст, повідомляє агентство Рейтер.
«Насправді нам нема чого додати до повідомлень про вибух на мосту, – сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, виступаючи на каналі ABC. – Що я можу сказати, то це те, що пан Путін почав цю війну і пан Путін може закінчити її сьогодні ж, просто вивівши свої війська з країни».
Він додав, що Путін не продемонстрував жодного зацікавлення у переговорах.
«Навпаки. Мобілізуючи сотні тисяч резервістів, політично анексуючи, чи принаймні спробувавши анексувати чотири регіони України, він показав всі ознаки того, що він посилює (агресію-ред. ГА)», - сказав Кірбі.
Саме тому, зазначив він, США перебувають у постійному контакті з українцями та продовжуватимуть надавати їм безпекову допомогу.
Кірбі також зазначив, що США не мають інформації, що Путін прийняв рішення використати ядерну зброю, і що США не мають причин змінювати свої стратегічні позиції.
«Президент зважує високі ставки, які наразі на кону, коли є держава, яка має сучасну ядерну потужність, а лідер цієї держави використовує безвідповідальну риторику так, як її використовує Путін», - сказав Кірбі.
В матеріалі використані джерела Рейтер.
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Ракетний удар по Запоріжжю: 13 загиблих
Внаслідок російської ракетної атаки по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня загинуло 13 людей, повідомила у телеграмі поліція області.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що кількість постраждалих також зросла.
«87 поранених, серед них – 10 дітей. 55 постраждалих залишилися в лікарнях, іншим надали допомогу амбулаторно. Обстрілюють Запоріжжя і область з початку війни, більше Оріхів і Гуляйполе. Останнім часом Запоріжжю почало діставатися більше, цього тижня серія обстрілів з масовими жертвами. Це чистий терор, коли вони обстрілюють, руйнують будинки», – розповів він в ефірі національного телемарафону.
За його словами, оскільки російські війська використовували керовані ракети,вони не могли не знати, куди вони стріляють – цілеспрямовано стріляли в житлові будинки.
У ніч на 9 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. За даними СБУ, війська РФ для атаки по місту використовували тактичну авіацію та випустили 12 ракет. Більшість снарядів влучили в житлові багатоповерхові й приватні будинки в одному з районів міста. За даними влади, внаслідок обстрілу пошкоджено понад 50 багатоповерхівок і 20 будинків приватного сектору.
Російська армія посилила обстріли Запоріжжя останніми днями. Зокрема, 17 людей загинули внаслідок ракетних ударів російських військ по Запоріжжю вранці 6 жовтня.
- Голос Америки
Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України на 11 млн євро, - Spiegel
Німеччина готує новий пакет допомоги для України на 11 млн євро, в який входитиме тепла форма, намети та спорядження для ЗСУ. Про це повідомило німецьке видання Spiegel.
За інформацією Spiegel, в рамках допомоги Німеччина надасть 100 000 теплих нижніх курток, светрів та іншого зимового одягу, 100 наметів із підігрівом, а також мобільні генератори електроенергії і резервні набори харчування.
Spiegel повідомляє, що міністр оборони України Олексій Резніков у листі генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу наприкінці літа запросив в НАТО зимове спорядження для ЗСУ. Йшлось про зимову форму для 200 тисяч солдатів.
Нагадаємо, що виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Швидкого інструменту фінансування. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У соцмережевому дописі він подякував директорці-розпорядниці Фонду Крісталіні Георгієвій за підтримку.
Отриманий транш буде направлено на підтримку обороноздатності України, виплату пенсій та соціальних програм, а також для посилання стійкості нашої економіки, – заявляє прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль.
Після початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала від МВФ 1,4 млрд дол в рамках програм швидкого фінансування.
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- Голос Америки
ЄС засуджує незаконне захоплення Запорізької атомної електростанції
Європейський Союз засудив і назвав незаконним та юридично недійсним указ президента Росії Володимира Путіна про незаконне захоплення Запорізької атомної електростанції та створення федерального підприємства "Запорізька атомна електростанція". Відповідну заяву зробив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Європейський Союз рішучу засуджує указ президента Росії Путіна про незаконне захоплення ЗАЕС і створення державного підприємства з цього питанняВерховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель назвав захоплення атомної електростанції "незаконним і юридично недійсним" та заявив, що "терміново необхідною в інтересах всієї Європи" є "постійна присутність МАГАТЕ на об'єкті і його безперешкодний доступ до станції".
Також, за словами Борреля "Європейський Союз рішуче засуджує указ президента Росії Путіна про незаконне захоплення ЗАЕС і створення державного підприємства з цього питання".
Нагадаємо, що вчора генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі заявив, що вночі в результаті обстрілу було пошкоджено останнє зовнішнє джерело електроенергії на українській Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Як повідомив голова агентства ООН з ядерної енергетики, станція тепер покладається на аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.
Ґроссі не назвав винних, але сказав, що відновлення обстрілу атомної електростанції є "надзвичайно безвідповідальним".
"Відновлення обстрілу, що вражає єдине джерело зовнішнього живлення станції, є надзвичайно безвідповідальним. Запорізьку атомну електростанцію потрібно захистити", – заявив гендиректор Ґроссі.
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- Голос Америки
Вибух на Кримському мості сильно вдарить по Путіну – британська розвідка
Будь-яке серйозне порушення пропускної спроможності Кримського мосту, ймовірно, матиме значний вплив на здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України. Також, вибух на Кримському мості може сильно вдарити по Путіну, який особисто фінансував та відкривав міст. Про це заявила у Twitter розвідка Міноборони Великої Британії.
"Ймовірно, що цей інцидент сильно вдарить по Путіну. Він стався за через кілька годин після його 70-річчя, він особисто фінансував і відкривав міст, а будівельним підрядником був його друг дитинства Аркадій Ротенберг", – заявляють у розвідці Британії. Також, у звіті йдеться, що колишній охоронець Путіна, а тепер командувач російської національної гвардії Віктор Золотов робив публічні заяви про безпеку Кримського мосту.
Ймовірно, що цей інцидент сильно вдарить по Путіну. Він стався за через кілька годин після його 70-річчя, він особисто фінансував і відкривав міст, а будівельним підрядником був його друг дитинства Аркадій Ротенбергрозвідка Міноборони Великої Британії
У щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що Кремль, скоріш за все, виставлятиме Міноборони Росії цапом відбувайлом за вибух на Кримському мості та інші поразки російської армії, щоб відвести провину за це від самого Путіна.
Відповідно до деяких українських та російських джерел ISW, після вибуху на Кримському мості, Кремль націлився проти деяких російських військових високопосадовців, але ці повідомлення залишаються поки неперевіреними.
Також у Інституті вивчення війни наголошують, що після пошкодження Кримського мосту вперше пролунала критика президента Володимира Путіна з боку військових блогерів.
«Деякі націоналістичні голоси відзначили, що Путін і його близьке оточення не спромоглися негайно відреагувати на напад на символічний міст, вперше висловивши пряму критику Путіна. Один військовий блогер попередив, що якщо Путін не зможе вжити заходів у відповідь, це «буде сприйнято за слабкість самого президента». Інший блогер зазначив, що з боку Кремля лицемірно закликати росіян об’єднатися за Путіна, якщо він не в змозі коментувати важливі події, такі як затоплення крейсера «Москва», обмін полоненими, зокрема бійцями «Азовсталі», чи поразку на Харківському напрямку», – йдеться у звіті.
Російські військові блогери і пропагандисти однаково закликали Кремль відновити удари по українській інфраструктурі і при цьому не закликали Росію застосувати тактичну ядерну зброю проти України, вказують дослідники.
Нагадаємо, що вибух на Кримському мості пошкодив важливий маршрут постачання для російських військ в Україні, а також, за словами експертів, завдав удару по іміджу Путіна та його війська. Україна не взяла на себе відповідальності за удар. Російська влада заявила, що причиною пошкоджень став вибух бомби, який спричинив пожежу на потязі, що перевозив паливо.
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