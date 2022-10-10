НАТО підтримуватиме Україну в боротьбі проти агресії Кремля скільки знадобиться - Столтенберг

НАТО засуджує "жахливі та невибіркові атаки на цивільну інфраструктуру в Україні" й "продовжить підтримувати сміливий народ України, який чинить опір агресії Кремля, стільки, скільки знадобиться", - написав у Twitter генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн записала відеозвернення із естонською прем'єркою Каєю Каллас із естонсько-російського кордону: "Я шокована і приголомшена жорстокими нападами на Київ та інші українські міста. Росія знову показала світові, ким вона є: терор і жорстокість. Винні мають бути притягнені до відповідальності. Ми оплакуємо загиблих і я висловлюю свої щирі співчуття нашим українським друзям. Я знаю, що українці не будуть залякані і що українці знають, що ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно".

"Ми відправляємо дуже чіткий сигнал всім українцям: ми підтримуємо вас усіма можливими способами, і що ми точно повинні робити - це постачати засоби протиповітряної оборони з боку союзників, щоб українці могли захищати свої міста, своїх цивільних, тому що Росія однозначно чинить ескалацію, щоб завдати шкоди цивільним", - додала Каллас.

Раніше, як повідомляв "Голос Америки", співчуття українцям висловили в посольстві США. "Моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні", - написала посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Також у понеділок американська дипмісія закликала всіх америкаців сховатись та виїхати з України. "Тривалі російські удари по Україні становлять пряму загрозу для цивільних та цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

10 жовтня Росія випустила по українських містах 84 крилатих ракет і 24 безполотники, понад сорок з них були збиті системами протиповітряної оборони, повідомили в ЗСУ.

"Світ укотре побачив справжнє обличчя держави-терориста, яка вбиває наших людей. Не лише на полі бою, але й у мирних містах. Країни, яка прикриває розмовами про мир свою криваву й злочинну суть і мету. Це доводить, що звільнення всієї нашої землі – єдиний фундамент миру й безпеки", - написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

Кремль заявив, що удари було проведено "високоточною зброєю по енергетичних об'єктах".

Низка західних країн рішуче засудили ці атаки й заявили про додаткову підтримку для Києва. "Ми робимо все, щоб зміцнити протиповітряну оборону", - твітує міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.