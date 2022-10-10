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НАТО підтримуватиме Україну в боротьбі проти агресії Кремля скільки знадобиться - Столтенберг
НАТО засуджує "жахливі та невибіркові атаки на цивільну інфраструктуру в Україні" й "продовжить підтримувати сміливий народ України, який чинить опір агресії Кремля, стільки, скільки знадобиться", - написав у Twitter генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн записала відеозвернення із естонською прем'єркою Каєю Каллас із естонсько-російського кордону: "Я шокована і приголомшена жорстокими нападами на Київ та інші українські міста. Росія знову показала світові, ким вона є: терор і жорстокість. Винні мають бути притягнені до відповідальності. Ми оплакуємо загиблих і я висловлюю свої щирі співчуття нашим українським друзям. Я знаю, що українці не будуть залякані і що українці знають, що ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно".
"Ми відправляємо дуже чіткий сигнал всім українцям: ми підтримуємо вас усіма можливими способами, і що ми точно повинні робити - це постачати засоби протиповітряної оборони з боку союзників, щоб українці могли захищати свої міста, своїх цивільних, тому що Росія однозначно чинить ескалацію, щоб завдати шкоди цивільним", - додала Каллас.
Раніше, як повідомляв "Голос Америки", співчуття українцям висловили в посольстві США. "Моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні", - написала посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Також у понеділок американська дипмісія закликала всіх америкаців сховатись та виїхати з України. "Тривалі російські удари по Україні становлять пряму загрозу для цивільних та цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
10 жовтня Росія випустила по українських містах 84 крилатих ракет і 24 безполотники, понад сорок з них були збиті системами протиповітряної оборони, повідомили в ЗСУ.
"Світ укотре побачив справжнє обличчя держави-терориста, яка вбиває наших людей. Не лише на полі бою, але й у мирних містах. Країни, яка прикриває розмовами про мир свою криваву й злочинну суть і мету. Це доводить, що звільнення всієї нашої землі – єдиний фундамент миру й безпеки", - написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.
Кремль заявив, що удари було проведено "високоточною зброєю по енергетичних об'єктах".
Низка західних країн рішуче засудили ці атаки й заявили про додаткову підтримку для Києва. "Ми робимо все, щоб зміцнити протиповітряну оборону", - твітує міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
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- Голос Америки
Генсек ООН: атаки РФ по Києву та іншим містам - "чергова неприпустима ескалація війни"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "глибоко шокований сьогоднішними широкомасштабними ракетними обстрілами збройними силами Російської Федерації міст по всій Україні, які, як повідомляється, завдали значних руйнувань у цивільних районах і призвели до десятків убитих і поранених".
"Це ще одна неприпустима ескалація війни, і, як завжди, найвищу ціну платять цивільні", - йдеться в заяві генсека.
Тим часом, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter повідомив про розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеним: "Ми обидва погодилися, що Росії не мають зійти з рук її варварські ракетні удари. Я порушив низку важливих питань, зокрема посилення обороноздатності України, нові санкції проти РФ, притягнення Москви до відповідальності за тероризм".
Раніше Державний департамент США висловив співчуття постраждалим від вибухів: "Наші серця у цей жахливий день - з народом України. Слава Україні!"
Із засудженням "жахливих та невибіркових атаки на цивільну інфраструктуру в Україні" й заявами про продовження підтримки Києва "стільки, скільки знадобиться" виступали лідери країн ЄС та генсек НАТО.
У Кремлі свої атаки по об'єктах цивільної інфраструктури назвали ударом "високоточною зброєю великої дальності по об'єктах систем військового управління, зв'язку та енергетики України" й заявили про підготовку нових атак: "Перший епізод зіграно. Будуть і інші".
Медіа припускають, одну з вирішальних ролей у ракетних ударах по Україні відіграв новопризначений командувач російського вторгнення Сергій Суровикін, якого описують як прихильника масових ракетних ударів по інфраструктурі, в тому числі цивільній.
Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що внаслідок масованого російського обстрілу України 10 жовтня загинули 11 людей, 64 – поранені, а через влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та Києві виникло понад 30 пожеж.
У статті використано матеріали Meduza
- Голос Америки
ЄС, опозиція закликають Білорусь відмовитись від війни в Україні
Олександр Лукашенко оголосив про розгортання спільної військової групи Білорусі та Росії і вказав на буцімто загрозу нападу з боку України.
Україна відкинула звинувачення у нападі. В ЄС назвали звинувачення Лукашенка "безпідставними і сміховинними".
"Ми, звичайно ж, зауважили брехливі звинувачення з боку режиму Лукашенка проти України, що Україна нібито планує напад на територію Білорусі. Це абсолютно безпідставні, сміховинні звинувачення. Вони абсолютно неприйнятні", - заявив речник верховного представника ЄС Петер Стано.
Він закликав Білорусь утриматись від участі в агресії проти України і не дозволяти Росії використовувати територію Білорусі для вторгнення.
"Тут жертва - Україна. Україна не агресор, і ми нагадуємо білоруському режиму, що Україна зазнала жорстокого, незаконного нападу, що є порушенням Статуту ООН і міжнародного права. І ми закликаємо режим у Мінську утримуватися від будь-якого залучення Білорусі до цієї жорстокої, незаконної справи. І ми також закликаємо режим у Мінську негайно припинити дозволяти використовувати територію Білорусі як стартовий майданчик для авіаударів, включаючи зовсім нещодавні ракетні удари та атаки безпілотників проти України", - додав посадовець.
Із закликом до білоруських військових не брати участі у війні Путіна проти України звернулась лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.
"Україна не несе загрозу Білорусі, - твітує опозиціонерка. - Це брехня Лукашенка, щоб виправдати співучасть у терорі проти України... Я закликаю білоруських військових - не виконуйте злочинні накази, відмовляйтесь брати участь у путінській війні проти сусідів".
Речник Кремля Песков підтримав заяву Лукашенка, однак голова оборонного комітету російської Думи Андрій Картаполов заявив в понеділок місцевій пресі, що потреби в участі військових Білорусі немає.
В понеділок українські Збройні Сили звинуватили Білорусь в тому, що з її території за допомогою іранських дронів були проведені удари по території України. 9 з дронів знищено, йдеться в дописі військових у Facebook.
- Голос Америки
Німеччина доставляє першу систему ППО IRIS-T в Україну, на тлі нових російських обстрілів
Німеччина доставляє першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T в Україну, повідомило німецьке Міноборони в понеділок.
"Нещодавні ракетні напади на Київ та інші міста показують наскільки протиповітряна оборона важлива для самозахисту України", - твітує відомство.
"Ми робимо все, щоб зміцнити протиповітряну оборону", - написала в соцмережах міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в понеділок.
Збройні сили України повідомили, що зранку 10 жовтня Росія випустила по українських містах понад 80 ракет, і що понад сорок з них були збиті системами протиповітряної оборони.
"Світ укотре побачив справжнє обличчя держави-терориста, яка вбиває наших людей. Не лише на полі бою, але й у мирних містах. Країни, яка прикриває розмовами про мир свою криваву й злочинну суть і мету. Це доводить, що звільнення всієї нашої землі – єдиний фундамент миру й безпеки", - написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.
Кремль заявив, що удари було проведено "високоточною зброєю по енергетичних об'єктах".
Низка західних країн рішуче засудили ці атаки й заявили про додаткову підтримку для Києва.
"Таким діям не місце в 21 столітті. Я рішуче засуджую це. Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка ЄС вже в дорозі", - йдеться в соцмережевому повідомленні верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.
Більше практичної допомоги Україні у відповідь на обстріли обіцяє і Канада. Про це, за результатами розмови з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він підкреслив - Україні потрібні системи протиповітряної та протиракетної оборони.
- Голос Америки
Від ракетного удару постраждало візове приміщення Посольства Німеччини
В Києві від ракетного обстрілу постраждала будівля, де також розміщено німецьку візову службу, повідомило посольство Німеччини в Україні.
"Сьогодні зранку будівля в Києві, де також розміщено німецьку візову службу, пошкоджено через ракетний удар", - твітує посольство. У відомстві уточнили, що псольство не використовує це приміщення після початку російської агресії і співробітники посольства в Києві в безпеці.
Один із вибухів відбувся поблизу посольства Румунії в Україні, вказав міністр закордонних справ країни Богдан Ауреску. Він назвав удари "кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права", пишуть ЗМІ.
Посол США в Україні Бріджит Брінк а також посол Великої Британії в Україні Мелінда Cіммонс також повідомили, що команди їхніх посольств не постраждали і висловили вдячність тим, хто допомагає долати ситуацію.
В понеділок Посольство США закликало всіх америкаців сховатись та виїхати з України. "Тривалі російські удари по Україні становлять пряму загрозу для цивільних та цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
"Моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні", - написала Брінк.
"Мої думки зараз із пораненими", - твітує Сіммонс.
Низка західних країн виступили з рішучим осудом ударів а також заявами про додаткову підтримку для Києва. "Ми робимо все, щоб зміцнити протиповітряну оборону", - твітує міністр закордонних справ країни Анналена Бербок. Вона різко засудила російські удари по цивільних. Китай закликав до деескалації ситуації. Російський президент Путін заявив, що удари було проведено "високоточною зброєю по енергетичних об'єктах".
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