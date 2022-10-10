Атака на Україну. Заяви Байдена, Блінкена, реакції США та ЄС. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. У США рішуче засудили масові удари Росії по українських містах і заявили, що це лише зміцнить підтримку України. Держсекретар Блінкен закликав міжнародну спільноту взяти відповідальність та встати на захист українців. Президент Джо Байден оприлюднив звернення і заявив: нинішні атаки ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу. Експосол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Путін очолює терористичну державу, а Україна має отримати вдвічі більше озброєнь. Якою буде відповідь європейських союзників на обстріли українських міст? Розповіді очевидиців ранкових вибухів у Києві. Обстановка в Миколаїві: деталі від начальника управління культури Миколаївської міської ради. Алесь Беляцький та правозахасний центр «Весна»: інтерв’ю з автором книжки про правозахисника. Як Український інститут Америки підтримує розвиток української культури та освіти.
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жовтень 07, 2022
Байден: ядерна загроза - найвища з часів Кубинської кризи. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 05, 2022
«Україна переможе». Головне з безпекового форуму у Варшаві. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 04, 2022
Ще 4 HIMARS і не тільки: новий пакет допомоги США Україні. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 03, 2022
Час-Тайм. Танки для України: які потрібні, хто може надати і коли?
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вересень 30, 2022
Реакції на незаконну спробу анексії українських територій РФ.ЧАС-ТАЙМ