Атака на Україну. Заяви Байдена, Блінкена, реакції США та ЄС. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. У США рішуче засудили масові удари Росії по українських містах і заявили, що це лише зміцнить підтримку України. Держсекретар Блінкен закликав міжнародну спільноту взяти відповідальність та встати на захист українців. Президент Джо Байден оприлюднив звернення і заявив: нинішні атаки ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу. Експосол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Путін очолює терористичну державу, а Україна має отримати вдвічі більше озброєнь. Якою буде відповідь європейських союзників на обстріли українських міст? Розповіді очевидиців ранкових вибухів у Києві. Обстановка в Миколаїві: деталі від начальника управління культури Миколаївської міської ради. Алесь Беляцький та правозахасний центр «Весна»: інтерв’ю з автором книжки про правозахисника. Як Український інститут Америки підтримує розвиток української культури та освіти.