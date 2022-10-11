Реакції США, ЄС на удари Росії по українських містах. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. У США рішуче засудили масові удари Росії по українських містах і заявили, що це лише зміцнить підтримку України. Експосол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Путін очолює терористичну державу, а Україна має отримати вдвічі більше озброєнь. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: «Росія ще раз показала світові, ким вона є - це терор і жорстокість.»
Випуски
-
жовтень 08, 2022
Експерти оцінюють рівень ядерної загрози. СТУДІЯ ВАШИНГТОНА
-
жовтень 07, 2022
Благодійні перегони у Денвері на підтримку України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
жовтень 06, 2022
Народу України вручили Премію лицаря свободи. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
жовтень 05, 2022
В окупованому Криму мобілізують кримських татар. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
-
жовтень 01, 2022
Відповідь США на спробу анексії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН