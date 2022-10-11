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Студія Вашингтон

Реакції США, ЄС на удари Росії по українських містах. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Реакції США, ЄС на удари Росії по українських містах. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Реакції США, ЄС на удари Росії по українських містах. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. У США рішуче засудили масові удари Росії по українських містах і заявили, що це лише зміцнить підтримку України. Експосол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Путін очолює терористичну державу, а Україна має отримати вдвічі більше озброєнь. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: «Росія ще раз показала світові, ким вона є - це терор і жорстокість.»

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