ППО для України: нові заяви США та союзників. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Лідери Групи Семи, які мали віртуальну зустріч з президентом Зеленським у вівторок, рішуче засудили масові обстріли росіянами українського цивільного населення та об’єктів інфраструктури. Про що конкретно домовились учасники зустрічі? Яке саме озброєння може отримати Україна від США? Посилити санкції проти Росії та її партнерів, надати більше військової допомоги Україні та визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм, - такі заклики протягом останніх днів лунають у Конгресі США. У відповідь на останню хвилю масивних обстрілів росіянами українського цивільного населення та об’єктів інфраструктури, у містах по всьому світу прокотились численні протести – репортажі з протестів у Нью-Йорку та Варшаві. Мешканці звільненого села Князівка на Херсонщині розповіли про пережите в окупації. Українці в штаті Колорадо створили три нові ініціативи для допомоги Україні.