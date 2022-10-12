Відповідь Заходу на останню хвилю російськрї агресії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Лідери Групи Семи, які мали віртуальну зустріч з президентом Зеленським у вівторок, рішуче засудили масові обстріли росіянами українського цивільного населення та обєктів інрраструктури. Детально про відповідь Заходу, і зокрема США, на останню хвилю російської агресії.