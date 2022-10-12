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Студія Вашингтон

Відповідь Заходу на останню хвилю російськрї агресії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Відповідь Заходу на останню хвилю російськрї агресії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Відповідь Заходу на останню хвилю російськрї агресії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Лідери Групи Семи, які мали віртуальну зустріч з президентом Зеленським у вівторок, рішуче засудили масові обстріли росіянами українського цивільного населення та обєктів інрраструктури. Детально про відповідь Заходу, і зокрема США, на останню хвилю російської агресії.

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