Відповідь Заходу на останню хвилю російськрї агресії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Лідери Групи Семи, які мали віртуальну зустріч з президентом Зеленським у вівторок, рішуче засудили масові обстріли росіянами українського цивільного населення та обєктів інрраструктури. Детально про відповідь Заходу, і зокрема США, на останню хвилю російської агресії.
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