Брифінг Голосу Америки. Рамштайн-6. Перші деталі.
Брифінг Голосу Америки - наживо. В Брюсселі відбулось засідання контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" Яку нову військову допомогу нададуть союзники? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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жовтень 10, 2022
Брифінг Голосу Америки. Реакція Заходу на масові обстріли України
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жовтень 07, 2022
Брифінг Голосу Америки.
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