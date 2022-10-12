Брифінг Голосу Америки. Рамштайн-6. Перші деталі.

Брифінг Голосу Америки - наживо. В Брюсселі відбулось засідання контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" Яку нову військову допомогу нададуть союзники? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.