Рамштайн-6 у Брюсселі. Ключові заяви про ППО для України. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Додаткові засоби протиповітряного захисту України обговорили сьогодні учасники чергової зустрічі Контактної групи з оборони України в Брюсселі. Міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв нарощувати обороноздатність України для нагальних потреб сьогодення та на віддалену перспективу. МВФ та Світовий Банк обговорюють допомогу України – деталі зустрічей. Гравці світового ринку криптовалют від початку повномасштабної війни пожертвували на допомогу Україні близько 60 млн доларів. Американка, яка вижила після удару блискавки, звернулася до українців - інтерв'ю.