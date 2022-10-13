Резолюція ПАРЄ, результати Рамштайн-6 та зустрічей НАТО. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Результати засідання Контактної групи з оборони України та міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнала режим у Росії терористичним. Президент США Джо Байден привітав підсумки голосування Генасамблеї ООН. Як у Вашингтоні координують економічну допомогу Україні – новини з МВФ та Світового Банку. Українська спілка Індіани: як волонтери допомагають Україні. У Львові вирішили збудувати національний центр протезування - проект лише розпочато, проте, завдяки допомозі з усього світу, вже зараз українцям стали доступними технології, про які раніше годі було і мріяти.
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жовтень 12, 2022
Рамштайн-6 у Брюсселі. Ключові заяви про ППО для України. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 11, 2022
ППО для України: нові заяви США та союзників. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 07, 2022
Байден: ядерна загроза - найвища з часів Кубинської кризи. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 05, 2022
«Україна переможе». Головне з безпекового форуму у Варшаві. ЧАС-ТАЙМ