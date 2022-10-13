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Резолюція ПАРЄ, результати Рамштайн-6 та зустрічей НАТО. ЧАС-ТАЙМ

Резолюція ПАРЄ, результати Рамштайн-6 та зустрічей НАТО. ЧАС-ТАЙМ
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Резолюція ПАРЄ, результати Рамштайн-6 та зустрічей НАТО. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Результати засідання Контактної групи з оборони України та міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнала режим у Росії терористичним. Президент США Джо Байден привітав підсумки голосування Генасамблеї ООН. Як у Вашингтоні координують економічну допомогу Україні – новини з МВФ та Світового Банку. Українська спілка Індіани: як волонтери допомагають Україні. У Львові вирішили збудувати національний центр протезування - проект лише розпочато, проте, завдяки допомозі з усього світу, вже зараз українцям стали доступними технології, про які раніше годі було і мріяти.

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