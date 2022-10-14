Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Підтримка України – новини з МВФ та Світового банку. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Підтримка України – новини з МВФ та Світового банку. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Підтримка України – новини з МВФ та Світового банку. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Україна отримала мільярд триста мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду, а президент Світового банку Девід Мальпасс оголосив, що банк перерахує Україні 530 мільйонів доларів коштів від Британії та Данії. Говоримо про те, як у Вашингтоні координують допомогу Україні.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG