Підтримка України – новини з МВФ та Світового банку. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Україна отримала мільярд триста мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду, а президент Світового банку Девід Мальпасс оголосив, що банк перерахує Україні 530 мільйонів доларів коштів від Британії та Данії. Говоримо про те, як у Вашингтоні координують допомогу Україні.
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