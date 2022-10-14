Підтримка України – новини з МВФ та Світового банку. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Україна отримала мільярд триста мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду, а президент Світового банку Девід Мальпасс оголосив, що банк перерахує Україні 530 мільйонів доларів коштів від Британії та Данії. Говоримо про те, як у Вашингтоні координують допомогу Україні.