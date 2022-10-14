Що казати, а про що мовчати лідерам у відповідь на натяки ядерних погроз Путіна?

Керівники західних держав включно з президентом США Джо Байденом і президентом Франції Еммануелем Макроном, а також інші представники зазнають критики і за багастослівність, і за відмовчування після погрозливих натяків російського президента Путіна про готовність застосувати зброю масового знищення у війні проти України.

«Президент Джо Байден виправдано стурбований ядерними погрозами Владіміра Путіна, - йдеться в аналізі американського видання The Atlantic, - Але, гучно бідкаючись, про цю проблему на людях, Байден не допомагає».

Авторка статті Корі Шейк посилається на оприлюднені минулого тижня розмірковування американського президента, який на зібранні у Нью-Йорку прирівняв теперішнє становище до кубинського ракетно ядерного протистояння США і Радянського Союзу 1962 року.

«Натомість Байдену треба було виступити зі зверненням до країни, пояснивши американські інтереси у збереженні міжнародного порядку, в якому держави приходять на допомогу країнам - жертвам хижацтва (як президент Джордж Буш старший зробив 1990 р. після вторгнення Іраку в Кувейт), оцінивши відвагу українців, виклавши, чому вони заслуговують нашої допомоги, роз’яснюючи, але не драматизуючи загрозу і готуючи американську громадськість до того, що буде зроблено, якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, наших європейських союзників, чи, навіть, США».

Згодом в інтерв’ю американському телеканалу CNN президент Байден сказав: «З мого боку було б безвідповідально говорити про те, що ми робили б, а що ні», відповідаючи на пропозицію журналіста окреслити так звані червоні лінії, а також вказати на кроки Вашингтона у разі, якщо Путін перетне їх.

По-французьки

Еммануель Макрон, президент Франції - єдиної ядерної держави ЄС і однієї з трьох ядерних держав НАТО, в інтерв’ю французькому телебаченню 12 жовтня сказав, що принципи французької національної ядерної доктрини «не будуть безпосередньо зачеплені, якщо, наприклад, станеться балістичний ядерний удар по Україні, або в регіоні».

«Коли я почув, що він каже, я мало не впав зі стільця», - заявив, згідно з виданням Politico.eu французький депутат Жан-Луї Тьєріо, який є заступником голови парламентського комітету збройних сил.

Він додав: «Це політична помилка. Одним з принципів ядерного стримування є непевність щодо того, що ми вважаємо нашими життєво важливими інтересами».

Колишній французький посол в ООН Жерар Аро був більш поблажливий до Макрона і написав у Твіттері: «Нічого нового, нічого дивного. Три західні ядерні потуги поділяють більш-менш однакову доктрину. Вашингтон також висловив певну стриманість».

Але французький аналітик Бруно Тертре різко назвав слова Макрона «перерубуванням гілки, на якій він сидить».

«Я припускаю, що він хотів заспокоїти французьку громадськість, яка стурбована зі зрозумілих причин, - сказав Бруно Тертре газеті Figaro, але зауважив, що Макрона «занесло занадто близько до прозорості».

Зразки стриманості і навпаки

Лі Трас, прем’єр-міністерка Великої Британії, другої разом з Францією ядерної держави Європи, досі вважала лише побіжно згадати погрози Путіна, назвавши їх «бряцанням зброєю».

«Це не спрацює», - заявила Ліз Трас у Нью Йорку 22 вересня в ООН.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенебрґ один з тих, хто чітко дотримується стратегічної небагатослівності.

«Ми не будемо пояснювати, як саме ми відповідатимемо. Якщо Росія застосує будь-яку ядерну зброю проти України, то це буде мати суворі наслідки», - сказав Столтенберґ в день наради міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі 12 жовтня.

Жорсткіше в той же день дозволив собі висловитися верховний представник з зовнішніх відносин і безпеки ЄС Жозеп Боррель.

Агентство Reuters спочатку не наважилося передати одне зі слів у його заяві, подавши, що воно «нерозбірливе», але згодом французькі колеги з AFP та інші вирішили, що Боррель пригрозив російській армії знищенням, трохи невдало вимовивши англійське слово annihilation.

Ось його повна цитата: «Є ядерна загроза. Путін каже, що він не блефує. Він не може дозволити собі блефувати. І має бути зрозуміло, що люди, які підтримують Україну, а також Європейський Союз і країни - члени, і США, і НАТО теж не блефують. І будь-який ядерний напад на Україну створить відповідь. Не ядерну відповідь, але таку потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде знищена. І Путін не повинен блефувати».