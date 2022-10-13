Брифінг Голосу Америки. ППО, артилерія, зимове спорядження - що союзники нададуть Україні

Брифінг Голосу Америки - наживо. Західні країни зобовʼязались надати Україні засоби протиповітряної оборони, РСЗВ, зимове спорядження та інше військове обладнання. Розбираємось у деталях. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.