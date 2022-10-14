Для чого Путіну потрібен ядерний шантаж? ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Сергій Кислиця – про можливість виключення Росії із Ради Безпеки, подальші кроки ООН на підтримку України. Холодна зима: до чого потрібно готуватися українцям? Майбутнє України в НАТО та, як Естонії підтримує Україну - інтерв’ю із міністром закордонних справ Естонії.