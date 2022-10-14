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Час-Time

Для чого Путіну потрібен ядерний шантаж? ЧАС-ТАЙМ

Для чого Путіну потрібен ядерний шантаж? ЧАС-ТАЙМ
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Для чого Путіну потрібен ядерний шантаж? ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Сергій Кислиця – про можливість виключення Росії із Ради Безпеки, подальші кроки ООН на підтримку України. Холодна зима: до чого потрібно готуватися українцям? Майбутнє України в НАТО та, як Естонії підтримує Україну - інтерв’ю із міністром закордонних справ Естонії.

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