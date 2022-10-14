Для чого Путіну потрібен ядерний шантаж? ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Сергій Кислиця – про можливість виключення Росії із Ради Безпеки, подальші кроки ООН на підтримку України. Холодна зима: до чого потрібно готуватися українцям? Майбутнє України в НАТО та, як Естонії підтримує Україну - інтерв’ю із міністром закордонних справ Естонії.
Випуски
-
жовтень 13, 2022
Резолюція ПАРЄ, результати Рамштайн-6 та зустрічей НАТО. ЧАС-ТАЙМ
-
жовтень 12, 2022
Рамштайн-6 у Брюсселі. Ключові заяви про ППО для України. ЧАС-ТАЙМ
-
жовтень 11, 2022
ППО для України: нові заяви США та союзників. ЧАС-ТАЙМ
-
-
жовтень 07, 2022
Байден: ядерна загроза - найвища з часів Кубинської кризи. ЧАС-ТАЙМ
-