Як захистити Україну від атак дронів? Реакції в США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. У США назвали ганебними ранкові атаки Росії на Київ із застосуванням іранських дронів - і пообіцяли продовжувати військову підтримку України, в тому числі засобами протиповітряної оборони. Місія МВФ щодо України розпочала роботу: в Фонді розповіли, чого очікують від українського уряду та економіки в 2023 році. Бути напоготові: в Сумах добровольці вивчають військову справу та займаються вогневою підготовкою. «Група Моцарта»: як волонтери евакуюють мирних жителів та тренують українських військових. Українські біженки відкрили секонд-хенд у Варшаві.