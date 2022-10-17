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Час-Time

Як захистити Україну від атак дронів? Реакції в США. ЧАС-ТАЙМ

Як захистити Україну від атак дронів? Реакції в США. ЧАС-ТАЙМ
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Як захистити Україну від атак дронів? Реакції в США. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. У США назвали ганебними ранкові атаки Росії на Київ із застосуванням іранських дронів - і пообіцяли продовжувати військову підтримку України, в тому числі засобами протиповітряної оборони. Місія МВФ щодо України розпочала роботу: в Фонді розповіли, чого очікують від українського уряду та економіки в 2023 році. Бути напоготові: в Сумах добровольці вивчають військову справу та займаються вогневою підготовкою. «Група Моцарта»: як волонтери евакуюють мирних жителів та тренують українських військових. Українські біженки відкрили секонд-хенд у Варшаві.

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