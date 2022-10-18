Брифінг Голосу Америки. Зброя та санкції - як Захід відповість на постачання Іраном дронів Росії

Брифінг Голосу Америки - наживо. Міжнародні експерти закликають країни Заходу запровадити санкції щодо Ірану та надати Україні ракети дальнього радіусу дії. Що на це кажуть посадовці? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.