НАТО обіцяє доставити Україні системи проти безпілотників. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Іран імовірно погодився надати Росії балістичні ракети та додаткові безпілотники - американські ЗМІ з посиланням на іранських чиновників. У НАТО пообіцяли доставити Україні спеціальні системи проти безпілотників вже найближчими днями. Голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк: про парламентську співпрацю між Україною та США. Українські бейсболісти зіграли благодійні матчі у Нью-Йорку. Український актор вирішив популяризувати українську кухню через котлету по-київськи. Історія білоруської художниці, яка створює вишиванки про події в Білорусі та Україні.
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жовтень 17, 2022
Як захистити Україну від атак дронів? Реакції в США. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 14, 2022
Для чого Путіну потрібен ядерний шантаж? ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 13, 2022
Резолюція ПАРЄ, результати Рамштайн-6 та зустрічей НАТО. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 12, 2022
Рамштайн-6 у Брюсселі. Ключові заяви про ППО для України. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 11, 2022
ППО для України: нові заяви США та союзників. ЧАС-ТАЙМ
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