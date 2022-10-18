НАТО обіцяє доставити Україні системи проти безпілотників. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Іран імовірно погодився надати Росії балістичні ракети та додаткові безпілотники - американські ЗМІ з посиланням на іранських чиновників. У НАТО пообіцяли доставити Україні спеціальні системи проти безпілотників вже найближчими днями. Голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк: про парламентську співпрацю між Україною та США. Українські бейсболісти зіграли благодійні матчі у Нью-Йорку. Український актор вирішив популяризувати українську кухню через котлету по-київськи. Історія білоруської художниці, яка створює вишиванки про події в Білорусі та Україні.