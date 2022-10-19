Брифінг Голосу Америки. Підтримка України в Конгресі - чого очікувати після виборів
Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи зіштовхнеться з перепонами майбутнє фінансування для України від Конгресу після виборів у листопаді? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
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жовтень 14, 2022
Брифінг Голосу Америки.
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жовтень 12, 2022
Брифінг Голосу Америки. Рамштайн-6. Перші деталі.
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